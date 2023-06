Emma Bunton: “Libido sparita con menopausa”/ “Mi causò anche annebbiamento cerebrale”

Emma Bunton, componente delle Spice Girl, ha raccontato in una intervista al Times di come la sua vita è cambiata a causa della menopausa. “Avevo 44 anni e avrei voluto un terzo figlio. I nostri bambini, Beau e Tate, volevano da tempo entrambi un fratello”, ha ammesso. La mancata gravidanza, tuttavia, non è stato l’unico problema.

“Il mio desiderio, la mia libido, come volete chiamarlo, è sparito e questo mi ha davvero preoccupato. Io e mio marito (il cantautore Jade Jones, ndr), anche dopo 24 anni dall’inizio della nostra relazione, ci piacciamo molto. In quel periodo però non mi andava di fare finta. È per questo motivo che le nostre serate erano del tipo ‘Guardiamo un film’ oppure decidevamo semplicemente di dormire, piuttosto che strapparci i vestiti di dosso. Per una donna è uno choc”, ha ammesso. L’uomo è stato molto paziente e l’ha aiutata ad affrontare il periodo difficile.

Emma Bunton: “Libido sparita con menopausa”. Il racconto della cantante delle Spice Girl

Emma Bunton, dopo i primi segnali della menopausa, ha deciso di rivolgersi ad un professionista, anche perché il cambiamento ormonale le stava causando anche dei problemi di salute, tra cui un annebbiamento cerebrale. “Alcuni giorni pensavo di stare impazzendo. Avevo voglia di piangere e dimenticavo quello che io e la mia famiglia avevo fatto il giorno prima. Ho anche messo le chiavi della macchina nel frigorifero”, ha ricordato. “È difficile vedere qualcuno che ami pensare di stare perdendo la testa”, ha affermato il marito Jade Jones.

La situazione è migliorata dopo che la cantante delle Spice Girl ha chiesto aiuto ad un medico. “Ho iniziato a mangiare in modo più sano. Mirtilli e lamponi a colazione. Avocado a pranzo. Vitamine e integratori di magnesio ogni mattina. E poi c’era Jade che leggeva e suggeriva cose. Penso che sia giusto dire che a volte ha capito cosa stava succedendo meglio di me. Ha iniziato a fare attività fisica con me e abbiamo preso un cane”, ha raccontato.











