Chi sono Emma Cecile e Sebastian, figli di Elisa: la famiglia della cantante, diventata mamma per due volte al fianco del marito chitarrista Andrea Rigonat

Emma Cecile e Sebastian, chi sono i figli di Elisa e Andrea Rigonat

Grande musica su Canale 5 questa sera, giovedì 11 settembre 2025, con la messa in onda in prima serata del concerto evento di Elisa allo stadio San Siro a Milano, andato in scena lo scorso 18 giugno. Un traguardo importante nella carriera della cantante, celebrato non solo dagli innumerevoli fan ma anche dalla sua famiglia, a cominciare dal marito Andrea Rigonat e dai figli Emma Cecile e Sebastian.

Silva e Marino Toffoli, chi sono i genitori di Elisa/ "Con mio padre non ho avuto un rapporto..."

Non solo artista ma anche moglie e mamma affettuosissima: Elisa, nel corso degli anni, ha costruito una famiglia molto unita, affiatata e piuttosto riservata, poco avvezza alla mondanità e lontana dai riflettori. Il marito Andrea Rigonat è tra l’altro il chitarrista della sua band: la coppia si è ufficialmente fidanzata nel 2008 e ha coronato la loro storia d’amore con il matrimonio celebrato nel 2015 a Grado, presso la basilica di Sant’Eufemia.

Andrea Rigonat, chi è il marito di Elisa / Un legame importante e l'amore per i figli Emma e Sebastian

Dalla loro storia d’amore sono nati due splendidi figli, Emma Cecile e Sebastian, rispettivamente nel 2009 e nel 2013.

Elisa e i figli Emma Cecile e Sebastian: “Mi hanno dato tante spinte“

“Mi hanno dato tante spinte, mi hanno resa coraggiosa e forte, mi hanno fatto fare i conti con la realtà e il tempo che passa“, ha raccontato Elisa in un’intervista a Vanity Fair del 2019, parlando dei figli Emma Cecile e Sebastian. “Mi hanno anche tolto qualcosa: l’incoscienza. Prima ero una persona totalmente romantica e per aria. Mi dispiace non esserlo più, ma sono contenta di esserlo stata. Aver conosciuto l’incoscienza fa di me, credo, una mamma e una persona tollerante verso tutti gli incoscienti del mondo“.

Concerto Elisa - San Siro, Canale 5/ Diretta e ospiti: dove vederlo in streaming

Ai suoi figli la cantante ha dedicato il brano A modo tuo, scritto per lei da Luciano Ligabue e pubblicato nel 2014 come singolo estratto dal disco L’anima vola; nel videoclip, peraltro, compaiono la stessa Elisa con il marito Andrea e la primogenita Emma Cecile. Quest’ultima, inoltre, ha debuttato lo scorso anno come doppiatrice di Kiara, nipote di Mufasa, nel film Mufasa – Il re leone; al suo fianco mamma Elisa, che ha invece doppiato Nala.