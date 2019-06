Emma D’Aquino a Vieni da me/ “Tra Alberto Matano e Francesco Giorgino scelgo…”

Dopo aver raccolto i ricordi di Monica Guerritore e aver raccontato l’amicizia speciale di Luca Onestini e Raffaello Tonon, Caterina Balivo incontra la giornalista del Tg1 Emma D’Aquino che, scegliendo il proprio partner ideale, professionalmente parlando, svela alcuni retroscena del suo rapporto con i colleghi. Al Tg1, Emma D’Aquino è legata da un solido rapporto d’amicizia a diversi colleghi. Tra tutti, chi merita un posto speciale nel suo cuore è sicuramente Alberto Matano che considera un amico speciale e con cui divide la scena dell’edizione delle 20 del telegiornale della rete ammiraglia della Rai. “Alberto è un amico vero. E’ un’amicizia nata da tempo. Lo adoro e voglio il suo bene”, spiega la giornalista.

EMMA D’AQUINO: “TRA MATANO E GIORGINO SCELGO ROBERTO BENIGNI”

Da Alberto Matano si passa a Francesco Giorgino: “Francesco è un grande professionista. Ci conosciamo da tantissimi anni. Lui lavorava già al Tg1 mentre io lavoravo ald atri programmi come Porta a porta. Dovendo scegiere tra lui e Alberto Matano, però, diciamo che vince Matano perchè da piccola preferivo i biondi con gli occhi azzurri mentre da adulta scelgo i mori con gli occhi scuri”, racconta Emma D’Aquino che, al Tg1, ha incontrato anche tanti personaggi importanti come Roberto Benigni che ruba il posto di partner ideale ad Alberto Matano. Tra tutti, però, vince Bruno Vespa che la giornalista sceglie come partner ideale perchè “è stato il mio maestro. Mi ha dato tante possibilità ed è una persona a cui devo molto”.

