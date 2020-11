Emma d’Aquino/ Da inviata a Porta a Porta al TG1 serale, una carriera lunga 20 anni

Chi è Emma d’Aquino? Alcuni la conoscono per il suo lavoro al TG1, altri ancora l’hanno vista sul palco del Festival di Sanremo 2020, altri ancora avranno modo di associare il suo volto al suo nome questa sera seguendo in seconda serata, su Rai1, S’è fatta notte, con Maurizio Costanzo. Ospite della puntata sarà proprio Emma d’Aquino che avrà modo di ripercorrere in tv i suoi venti anni di carriera tra giornalismo e intrattenimento ma sempre nel rispetto della sua vera essenza. Che ci sia per lei un futuro in tv lontano dal giornalismo e verso l’intrattenimento? E’ presto per dirlo ma stasera, nel salotto di Costanzo, ripercorrerà le tappe del suo percorso. Classe 1966, Emma d’Aquino è una giornalista e conduttrice italiana che ha iniziato il suo percorso nella televisione e nelle radio locali dopo la laurea in Scienze Politiche. Nel 1996 sbarcò in Rai dove fu a lungo inviata di Porta a Porta occupando anche dell’attentato delle Torri Gemelle a New York ma anche di caso come Cogne e via Poma per quel che riguarda la cronaca nostrana.

Emma d’Aquino, da Porta a Porta al TG1, una carriera lunga 20 anni che oggi racconterà a S’è Fatta Notte

Dopo una parentesi al TG2, Emma d’Aquino da una svolta alla sua carriera passando alla redazione del TG1 lavorando a TV7 e Speciale TG1 seguendo l’omicidio di Sarah Scazzi, il terremoto dell’Aquila ma anche il cado Kercher. A quel punto si è aperta per lei la conduzione del Tg1 delle 13.30 e poi quello della sera. Nel 2015 arrivano le prime proposte dall’intrattenimento e se in un primo momento, ormai cinque anni fa, ha partecipato in coppia con Alberto Matano al quiz Gli italiani hanno sempre ragione, l’anno dopo, sempre con il suo collega, sbarca a Ballando con le stelle come opinionista. La ciliegina sulla torta è stata la partecipazione come ospite al Festival di Sanremo due anni fa e poi all’inizio di quest’anno in veste di co-conduttrice. Al momento non sappiamo molto della sua vita privata ma sembra proprio che al suo fianco ci sia una persona di cui è innamorata, chi sarà?



