Emma D’Aquino/ Fidanzata? “Sono impegnata e innamorata”, e su Alberto Matano…

Giornalista e volto Rai molto noto, Emma D’Aquino è invece molto riservata quando si tratta di vita privata. Lo scorso anno ha fatto il suo esordio sul palcoscenico dell’Ariston al Festival di Sanremo al fianco di Amadeus in una delle serate e, anche in quell’occasione, nulla è trapelato sulla vita amorosa della giornalista del TG1. L’unica cosa che sappiamo sulle questioni di cuore della D’Aquino è quanto da lei stessa dichiarato e cioè che è impegnata ed innamorata. Si tratta però di rivelazioni non recentissime, dunque la situazione intanto potrebbe essere cambiata. Dai social, d’altronde, non traspare altro che l’impegno e la passione che la donna mette nel suo lavoro. Nessuna foto o video che potrebbero far pensare ad un ipotetico fidanzato.

Leonardo Da Vinci ha ucciso Caterina da Cremona?/ Accusato di essere un assassino ma...

Emma D’Aquino e la smentita al presunto flirt con Alberto Matano

Qualche tempo fa si è ipotizzato un flirt con Alberto Matano, ma alle pagine del settimanale CHI, Emma D’Aquino ha smentito la notizia: “Non sono fidanzata con Alberto Matano (conduttore de La vita in diretta, ndr) come molti pensano! Siamo stati ospiti in tv insieme e tra l’altro abbiamo diviso l’ufficio per anni, ma siamo solo amici”. Dunque, al momento, rimane il totale mistero sulla vita privata della giornalista, conduttrice del Tg1.

LEGGI ANCHE:

LEONARDO/ Anticipazioni ultima puntata oggi 13 aprile: Da Vinci sul patibolo? Prove..Salaì, Gian Giacomo Caprotti/ L'allievo "ladro e bugiardo" di Leonardo Da Vinci

© RIPRODUZIONE RISERVATA