Emma D’Aquino: “Ho iniziato recitando in chiesa”/ “Quando si dimise il Papa…”

Emma D’Aquino, nota giornalista del telegiornale di Rai Uno, intervistata stamane durante il caffè de I Fatti Vostri con Salvo Sottile: “Che bambina ero? Ero molto attaccata alla mamma – le prime parole della telegiornalista – fare la giornalista è stata una cosa che è venuta in modo graduale ma non avevo paura del microfono. Io recitavo in chiesa, nella parrocchia, avevamo un bellissimo teatro, cominciavo lì e mi ci divertivo moltissimo, non avevo problemi. Sono timida nella vita personale ma davanti a telecamera e con microfono è come se fossi da sola”.

Sui casi vissuti con più passione, Emma D’Aquino ha spiegato: “Il terremoto de L’Aquila è stato molto forte così come il caso di Meredith Kercher, l’ho seguito tutto, è stato molto complicato per la giovane età di tutti i protagonisti e complicato anche a livello mediatico. Ma poi ho seguito tanti casi, ho conosciuto tante persone. Trovarmi in situazioni difficili? Tante volte. Una volta ad Aosta, c’era già stato l’arresto della Franzoni, ricordo una corsa a perdifiato, eravamo alla ricerca di testimonianze e interviste e ad un certo punto vediamo degli uomini enormi, staccare un pezzo di staccionata e a inseguirci con questo pezzo in mano: abbiamo fatto una corsa e io ho capito che potevo correre, alla mia collega le è volato il microfono”.

EMMA D’AQUINO: “RICORDO QUANDO SI DIMISE IL PAPA”

Emma D’Aquino ha dato anche la notizia dell’addio del Papa: “Erano le 11:00 del mattino, neanche truccata, si diffuse questa notizia, tutti correvano e mi dicevano di andare in studio perchè si era dimesso il Papa, pensavo fosse uno scherzo, poi ho guardato il direttore terrorizzata e lui mi fa ‘Vai’. Sono andata di corsa, ho avuto il tempo di sedermi ed è partita la sigla della ‘Straordinaria’, e Alberto Matano mi ha lanciato l’agenzia e mi ha aiutato”.

Sull’esperienza a Sanremo, Emma D’Aquino ricorda: “Una bellissima emozione, è stato bello, divertente, un bel regalo della Rai”. Non tutti sanno che ha partecipato anche al programma di Amadeus I Soliti Ignoti, vincendo 19mila euro (da devolvere in beneficenza), mentre sulla sua gattina, Luna: “E’ una star di Instagram, l’ho presa piccina”. Giovedì l’ultima puntata di Amore Criminale: “Sono felice di essere parte di questo programma, è un programma di servizio e per quello che sono contenta, l’ultima puntata la dedichiamo ad Alessandra Maffezzoli, uccisa nel 2016 dal compagno”.

