Emma D’Aquino, vita privata top secret per conduttrice/ L’Amicizia con Alberto Matano

Emma D’Aquino è una delle giornaliste più conosciute e apprezzate in Italia. La sua carriera è iniziata nelle televisioni locali siciliane, ma nel 1996 è riuscita ad entrare alla Rai, dove si trova tuttora. A regalargli il successo è stato il ruolo di inviata a Porta a Porta, che l’ha portata anche negli Stati Uniti per gli attentati dell’11 settembre 2001. In questi anni, dopo essersi spostata al Tg1, ha seguito numerosi dei casi di cronaca più rilevanti: dal delitto di Cogne all’omicidio di Sarah Scazzi.

Il suo volto è diventato ormai noto a tutti gli italiani. È così che, al di là della tradizionale professione giornalistica, è stata inserita anche in alcuni programmi di intrattenimento e spettacolo. Nel 2017 ha partecipato alla puntata speciale di di Affari tuoi, mentre nel 2020 ha avuto l’onore di prendere parte al Festival di Sanremo in una gag durante l’esecuzione del brano “Sabato pomeriggio”.

Emma D’Aquino, vita privata top secret per conduttrice: cosa si sa

In merito alla vita privata di Emma D’Aquino, a differenza di quel che concerne quella professionale, non si sa praticamente nulla. La conduttrice non ha mai reso note le sue relazioni sentimentali, tanto che il mondo del web non è a conoscenza del suo stato: sarà single oppure impegnata? Sui social network non appaiono indizi né in un senso né in un altro.

L’unico rumors emerso negli anni scorsi in merito è quello relativo ad una possibile storia d’amore con Alberto Matano, prima che quest’ultimo dichiarasse di essere omosessuale e si sposasse con Riccardo Mannino. I due avevano spesso pubblicato delle foto insieme. A mettere a tacere le voci in questione alla fine ci ha pensato il conduttore stesso. “Abbiamo condiviso l’ufficio per anni, ma siamo solo amici”, ha detto nel corso di una intervista a Un giorno da pecora, rilasciata ancora prima di fare coming out.

