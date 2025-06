Emma Di Capua, chi era la mamma di Luca Zingaretti sopravvissuta alla Shoah e morta nel 2020, l'attore: "Terrorizzante vuoto"

Luca Zigaretti e il dolore per la morte della mamma Emma Di Capua: “Era l’aspetto dionisiaco della vita”

A Verissimo Le Storie anche nella puntata di oggi, sabato 21 giugno 2025, vengono ripercorse le migliori interviste della stagione, tra cui quella al celebre Commissario Montalbano, Luca Zingaretti. L’attore romano si è raccontato a 360° non solo sulla sua carriera ma anche sulla sua vita privata, parlando dell’amore per sua moglie Luisa Ranieri, anche lei attrice, e per le sue due figlie Emma e Bianca. Luca durante la chiacchierata con Silvia Toffanin ha parlato anche della sua famiglia d’origine e dall’amore per la mamma Emma.

Gemma Galgani di Uomini e Donne: grave malattia sorella Silvana, addio brusco a Fabio/ Come sta dopo malore

Chi era Emma Di Capua, la mamma di Luca Zingaretti? Ha tratteggiare la donna, scomparsa nel 2020 dopo una lunga malattia, è stato lo stesso attore romano durante la chiacchierata con Silvia Toffanin: “Mia mamma era l’aspetto dionisiaco della vita, un po’ edonistico. Era una donna che faceva della sua vita un Luna Park era interessatissima mi portava alle manifestazioni femministe, a vedere Dario Fa piuttosto che un giovanissimo Renato Zero… era entusiasta della vita.” E poi Zingaretti ha aggiunto che sua figlia Emma si chiama così proprio come omaggio alla madre: “Devo dire che è stato su invito di mia moglie Luisa che sapeva che rapporto speciale avevo con mia mamma, mi ha fatto questo regalo.”

Malattia Federica Pellegrini: “Sofferto di bulimia, non mi riconoscevo allo specchio”/ “Salvata dal nuoto”

Emma Di Capua, chi era la mamma di Luca Zingaretti: sopravvissuta alla Shoah a soli 7 anni

La vita della mamma Luca Zingaretti, Emma Di Capua è stata segnata da una terribile infanzia. Nata in una famiglia ebraica nel 1935, a soli 7 anni nel 1943 è scampata al rastrellamenti nazisti avvenuti il 16 ottobre, quando i soldati arrivarono in casa del nonno trovarono in casa la nonna Ester che fu deportato ad Aushwitz e non è mai più ritornata. La piccola Emma insieme ai genitori ed ai fratelli è riuscita a salvarsi rifugiandosi in un Convento. Diventata un simbolo contro gli orrori del nazifascismo, Emma crescendo si è innamorata di Aquilino Zingaretti. I due si sono sposati ed hanno avuto tre figli Nicola, in seguito politico e Presidente della Regione Lazio, Luca Zingaretti che sarebbe diventato un grande attore ed Angela. In tutte le interviste i figli hanno sempre speso parole piene di stima ed affetto per la madre. Emma, la madre di Zingaretti è morta nel 2020 a 83 anni e l’attore gli ha dedicato un commovente post.

Luca Tommassini, l'intervento al cuore: "Sette ore di operazione"/ "Hanno fatto un miracolo"