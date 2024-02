Emma Domenica In: “Della classifica di Sanremo 2024 non mi importa”/ “Ecco perché ho omaggiato Tiziano Ferro”

Emma a Domenica In sull’omaggio a Tiziano Ferro a Sanremo 2024: “A lui dobbiamo tutti tanto”

Finito il Festival di Sanremo 2024 con la vittoria di Angelina Mango, quasi tutti i cantanti sono stati ospiti da Mara Venier a Domenica In. Ed anche Emma si è esibita con la sua Apnea. Dopo una serie di battute e gag sul fatto che ieri ha fatto serata, la cantante salentina ha risposto alle varie domande. Innanzitutto ha rivelato perché nella serata delle cover ha scelto di omaggiare Tiziano Ferro con un medley di Non me lo so spiegare e Sere Nere: “Perché è un grandissimo artista contemporaneo e volevo omaggiare anche i miei ascolti, io sono fan di Tiziano. A lui dobbiamo tanto perché ha contaminato il pop e poi è un grandissimo amico, gli voglio un bene dell’anima ed aspettiamo il suo ritorno.”

Infatti non è affatto un periodo facile per Tiziano Ferro. Prima è stato colpito da un problema alle corde vocali ed ha deciso di ritirarsi momentaneamente dalle scene e poi si è separato dal marito. L’omaggio al Festival di Sanremo 2024 di Emma è stato molto gradito da Tiziano Ferro che ha ha ringraziato commosso: “Abbraccio adesso, in particolare ad Emma. Io non faccio favoritismi, però il suo gesto per me è epocale. Il fatto di evocare la mia musica durante Sanremo, in un periodo nel quale sono completamente in ritirata, è stato uno dei gesti più belli che mi siano stati mai fatti nella vita. E lo dico sinceramente senza esagerare. Grazie Emma, grazie a Bresh siete troppo.”

Domenica In, Emma sul 14° posto in classifica: “Mai dato importanza ai numeri”

Emma a Domenica In subito dopo ha risposto alle varie domande dei giornalisti. Ha spiegato perché ha scelto di ripartire da un tour nei piccoli club e non in grandi stadi perché in questo periodo per esigenze sue personali, ha parlato quasi di scelta egoistica ed individuale sentiva l’esigenza di esibirsi davanti poche persone e non con grandi folle. Non è stato un infatti un bel periodo per la cantante salentina che nei mesi scorsi ha stata colpita da un grave lutto: la morte del papà Rosario per una leucemia.

Ed infine Emma sul suo piazzamento nella classifica finale di Sanremo 2024 al 14° posto ha ammesso serena di non badarci assolutamente: “Mai dato importanza ai numeri sono arrivata qui con obbiettivi che ho superato abbondantemente. Quando hai chiaro la strada tutto il resto non conta l’importante è che tu stai bene qua (si tocca il cuore, ndr)”. Insomma questa esperienza per la cantante è stata ottima.











