Emma e Tedua beccati insieme dopo Sanremo 2024, flirt in corso?/ Fan sognano la storia d’amore

Emma e Tedua, serata insieme dopo Sanremo 2024: il presunto flirt accende il gossip

Emma e Tedua hanno un flirt? È questa la domanda che i fan dei due artisti si fanno da alcune ore, da quando per l’esattezza circolano dei video in cui i due si mostrano in atteggiamenti sempre più vicini. Durante un evento organizzato dopo l’ultima serata del Festival di Sanremo 2024, Emma e Tedua sono stati filmati mentre cantano in discoteca con i volti vicinissimi. I due si avvicinano in più di un’occasione ma per il momento nei video non si vede nulla di clamoroso che possa far ipotizzare un flirt in corso tra i due ma in futuro, chissà.

E ad accendere il gossip ci ha pensato anche la stessa Emma a Domenica In nella puntata speciale di ieri dedicata al Festival. Incalzata da Mara Venier che le ha chiesto: “Ti trovo molto diversa, molto serena, un’altra persona dalla Emma che ho incontrato tempo fa. Ti trovo bellissima. Hai fatto incontri carini? Secondo me sì ma non me lo vuole dire” la cantante ha ammesso solo di essere molto serena e felice in questo periodo oltre a spiegare perché ha scelto di omaggiare Tiziano Ferro nella serata delle Cover.

Emma innamorata di Tedua? “L’ho incontrato e ho fatto pensieri impuri”

E solo pochi giorni fa in una simpatica intervista rilasciata per Fanpage, in maniera schietta e sincera Emma ha confessato di essersi innamorata di Tedua appena lo ha incontrato ad un evento: “L’ultima ricerca che ho fatto su Instagram è Tedua. Perché l’ho incontrato ieri sera e ho fatto pensieri impuri nel senso che ho detto: ‘Mamma mia, che bono’” E subito ha aggiunto di aver controllato su Wikipedia l’età del cantante per poi rimanere delusa.

“È piccolo. No, o sono troppo grande io forse. Però mi sono innamorata. Sì, lo ammetto. Glielo stiamo dicendo in questo momento? Chi se ne frega. Non ho niente da perdere” ha dichiarato Emma. Tra i due infatti c’è una differenza d’età di circa 10 anni. Il gossip, tuttavia, non è finito qui perché poco dopo la clamorosa dichiarazione della cantante Tedua ha postato una storia sul suo Instagram in cui mostrava l’esibizione di Emma a Sanremo 2024 taggandola e molti fan hanno iniziato a fantasticare su un possibile flirt tra i due.

