Emma ed Elodie hanno litigato?/ Dalla “rottura” nel 2018 ai rumor sul concerto per l’Emilia Romagna

Emma ed Elodie, il concerto evento per l’Emilia Romagna alimenta i rumor sui rapporti tesi

La vicinanza artistica può spesso essere un bacino favorevole per la nascita di intense amicizie, capaci anche di sfociare in importante rapporto di collaborazione professionale. E’ questa la genesi del rapporto tra Emma ed Elodie; conosciutesi nel 2015 ad Amici di Maria De Filippi, hanno dato vita per circa tre anni ad un sodalizio proficuo per entrambe tanto artisticamente quanto dal punto di vista affettivo. Qualcosa però sembra essersi rotto da tempo, precisamente dal 2018; ai tempi Elodie decise di “separarsi” professionalmente da Emma per trovare una propria forma artistica.

Ad oggi, come riporta The Pipol Gossip su Instagram, la situazione sembra quasi peggiorata. Emma ed Elodie sembrano più distanti che mai ed è sembrato evidente anche in occasione del concerto evento in favore dell’Emilia Romagna, brutalmente colpita da una terribile alluvione. Le due cantanti hanno avuto modo di duettare sul palco, apparendo però distanti sia dal punto di vista fisico che emotivo. Tra l’altro, sempre la pagina Instagram racconta come anche nel backstage si sia avvertita la medesima distanza.

Emma ed Elodie, dalla collaborazione dopo Amici di Maria De Filippi alla “separazione”

Ad avvalorare la tesi dei rapporti aspri tra Emma ed Elodie dopo l’amicizia di un tempo spuntano anche diversi indizi presenti sul web. Pare infatti che sui social non siano più reperibili, se non tornano indietro di diverso tempo, like e commenti di apprezzamento da parte di entrambe. Tra l’altro, le voci di un’amicizia sempre più fredda raggiunsero il loro apice alcuni mesi fa in occasione del Festival di Sanremo 2023. Emerse infatti un retroscena – mai confermato e probabilmente anche “fantasioso” – secondo il quale Elodie ed Emma si erano letteralmente ignorate dietro le quinte della kermesse.

I rumor sui rapporti tesi tra Emma ed Elodie hanno però una matrice ancora più lontana nel tempo. Le due hanno collaborato artisticamente tra il 2015 e 2017, con la seconda che dopo Amici di Maria De Filippi è riuscita a presentarsi al grande pubblico con ottimi feedback. Nel 2018 fu la stessa Elodie a raccontare di aver preso la decisione di separarsi artisticamente da Emma, confermando come quest’ultima non l’avesse presa benissimo. “Finimmo di lavorare insieme e anche i rapporti cambiarono” – spiegò Elodie a La Confessione nel 2022 – “Ci vogliamo bene, ma l’ho delusa… Io volevo lavorare da sola, avevo un mio modo di vedere le cose che era molto diverso da quello che lei aveva in mente”.











