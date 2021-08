Emma Fielding Il sito perduto, Rai 2/ Un film televisivo che funziona

Emma Fielding Il sito perduto va in onda oggi, 14 agosto 2021, sulle frequenze di Rai 2 a partire dalle ore 15,35. Protagonista è la brava attrice californiana, reginetta di serie Tv e film Tv, Courtney Thorne-Smith, già presente negli anni ’80 sui grandi schermi con pellicole come ‘La rivincita dei nerds II (Revenge of the Nerds II – Nerds in Paradise)’ del 1987 oppure, negli anni ’90, tra le protagoniste degli oltre centocinquanta episodi di ‘Melrose Place’, nel 2009 nel cast del film Tv ‘Le ragazze del campus (Sorority Wars)’, insomma, un’attrice che ha saputo muoversi nello star system. Al suo fianco James Tupper, canadese, nel cinema noto per ‘Corky Romano – Agente di seconda mano (Corky Romano)’, ‘I pinguini di Mr. Popper (Mr. Popper’s Penguins)’ o per la sua presenza in Hollywood nel film firmato Gabriele Muccino ‘Quello che so sull’amore (Playing for Keeps)’ con il cast composta da attori del calibro di Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman, Catherine Zeta Jones, Judy Greer e Dennis Quaid.

Emma Fielding Il sito perduto, la trama del film

Leggiamo la trama di Emma Fielding Il sito perduto. Emma (Courtney Thorne-Smith) è una celebre archeologa che ama immergersi nell’investigazione utilizzando le sue conoscenze per applicarle alla risoluzione di casi complessi. Assieme all’amico, agente dell’FBI Jim Conner (James Tupper), si troverà coinvolta in uno strano caso di omicidio che rischierà di compromettere la sua stessa vita. Come inizia il tutto? La Fielding sta indagando assieme alla sua classe universitaria sulle prove archeologiche di un ritrovamento antico, un insediamento costiero del XVII secolo nel Maine. Durante gli scavi trovano il corpo di un uomo, un omicidio di non vecchia data che stuzzica i sensi detective della donna, ma la situazione sarà davvero pericolosa e tutta da vivere sino al finale mozzafiato.

