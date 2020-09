Emma, figlia Fazio Fabini, vittima di Corinaldo/ “Ha vissuto solo 14 anni, era…”

Emma Fabini è stata la vittima più giovane della strage di Corinaldo. A soli 14 anni, Emma ha perso la vita nella notte dell’8 dicembre del 2018 in quella che è passata alla cronaca come “Strage di Corinaldo” in cui hanno persola vita sei persone, tra cui proprio Emma. Il suo ricordo viene portato avanti dal padre Fazio Fabini che ha, dopo aver ritrovato alcuni scritti della sua bambini, ha deciso di raccoglierli in un libro dal titolo “I ricordi non salvano la lacrime”, in uscita dal 30 settembre in cui viene immaginato un dialogo immaginario tra una ragazza e il padre basato sugli scritti di Emma. Ma chi era la 14enne? In un’intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica a dicembre 2019, Fazio Fabini parlava di Emma come di una ragazza piena di vita, sempre con il sorriso sul viso e che, in soli 14 anni, aveva riempito la vita della sua famiglia.

