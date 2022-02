Emma finale Sanremo 2022/ “Ogni volta è così”: grande complicità con la Michielin

Emma Marrone tra le grandi protagoniste della finale del Festival di Sanremo 2022 con la canzone “Ogni volta è così”. La celebre artista, accompagnata da Francesca Michielin in veste di direttrice d’orchestra”, ha fatto il suo ritorno all’Ariston dopo aver vinto con “Non è l’inferno” ed ha fatto emozionare tutti i suoi fan con una canzone d’amore che racconta una condizione che molte donne vivono e in cui possono ritrovarsi.

“Ogni volta è così” di Emma Marrone si è piazzata al sesto posto della classifica provvisoria del Festival di Sanremo 2022 e ambisce al podio. Apprezzato dalla sala stampa, il brano potrebbe ricevere una grande spinta dal televoto: la giudice di X Factor è tra le cantanti più amate in Italia e potrebbe sfruttare il voto da casa per guadagnare posizioni e scalare la classifica.

EMMA IN FINALE AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON “OGNI VOLTA È COSI’”

Un segnale importante dell’affetto nei confronti di Emma e della sua canzone “Ogni volta è così” è dato dalla web analysis condotta da Helene Pacitto, Ceo di Identità Digitale in esclusiva per Adnkronos: come rilevato dagli esperti, anche ieri sera l’artista pugliese si è piazzata al primo posto del panorama sociale con 95 mila tweet. Il sentiment, naturalmente, è a dir poco positivo. L’amore del pubblico ma non solo: Emma può contare sul sostegno dei seguaci anche per la bellissima interpretazione nella quarta serata, dedicata alle cover, nel brano “Baby one more time” di Britney Spears. Affiancata dall’amica Francesca Michielin, che ha lasciato la direzione dell’orchestra al maestro Carmelo Patti per esibirsi sull’Ariston, Emma ha incantato tutti per classe, energia e voglia di divertirsi. Un grandissimo omaggio a Britney Spears che ha lasciato il segno e che potrebbe influire nella classifica finale.

EMMA MARRONE E IL RITORNO A SANREMO 2022

Emma Marrone anche in questi giorni di Sanremo 2022 ha portato avanti la sua battaglia a favore delle donne e ha rivendicato la sua grande libertà artistica. Come riportato dai colleghi di Italpress, la cantante di “Ogni volta è così” ha spiegato: «Non sono masi scesa a compromessi e non ho retropensieri: questo mi rende libera. Quando ci metti la faccia rischi di perdere anche molti consensi». Come dicevamo, Emma ha nuovamente acceso i riflettori sulla sua lotta femminista, come dimostrato dal gesto fatto nel corso della serata d’esordio: «L’ho fatto perché mi viene spontaneo, perché ci sta, perché è un gesto forte delle donne e soprattutto di quelle donne che ci hanno reso oggi più libere con le loro battaglie. Qualcuno si è indignato, è vero; ma in tanti mi hanno ringraziata».



