Emma, finale Sanremo 2024/ “Apnea” in top 5? spopola nella classifica dei brani più ascoltati e non solo…

Emma Marrone si prepara per la finale del Festival Sanremo 2024 con “Apnea”, brano popolare nella classifica di Spotify

Emma Marrone ha regalato al Festival di Sanremo 2024 una performance molto ballerina, e con l’arrivo della finale di questa sera, sabato 10 febbraio, punta a farci ballare ancora. “Apnea” sembra destinato a diventare uno di quei brani di sicuro successo radiofonico. Sul fronte delle piattaforme di streaming, il brano naviga già nella top ten, confermando le buone sensazioni del pubblico. Ma il vero valore aggiunto di questa canzone è proprio Emma Marrone, sempre grintosa e precisa, con un ritmo incalzante che non lascia spazio all’apnea.

La performance della cantante fiorentina ha addirittura attirato l’attenzione della Nazionale Italiana di Nuoto Artistico, impegnata ai Mondiali in corso a Doha, che ha creato una coreografia sulle note di “Apnea”. Una testimonianza che arricchisce ulteriormente il lavoro della cantante.

Emma Marrone con “Apnea” affronta la finale di Sanremo 2024: i fan spingono sui social per portarla più in alto possibile

Come ogni anno, il voto del pubblico sarà determinante per decretare il vincitore di Sanremo 2024. In questo senso, Emma Marrone può contare su una fanbase solida e affezionatissima, presente su tutti i fronti, dai social media ai concerti in tutta Italia. Anche al Festival di Sanremo 2024, i fan di Emma Marrone non hanno fatto mancare il loro sostegno, con alcuni sostenitori che si sono recati sotto l’albergo dove alloggiava la cantante dopo la prima serata, intonando alcune strofe di “Apnea”.

Indipendentemente dall’esito finale, è evidente che Emma Marrone abbia lasciato il segno in questo festival. Ora bisogna solo vedere se il brano della cantante fiorentina sarà in grado di scalare le classifiche anche nella puntata finale. C’è grande attesa per la sua ultima esibizione e tra i fan è partito il conto alla rovescia per vedere all’opera la propria beniamino.











