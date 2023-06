Emma: fuori il video del nuovo singolo, “Taxi sulla Luna con Tony Effe/ Il traguardo su YouTube Italia!

Emma Marrone e Tony Effe rilasciano il nuovo singolo: Taxi sulla Luna é il tormentone dell’estate 2023?

Può dirsi una sorpresa inaspettata il ritorno sulle scene musicali di Emma Marrone, che sul palco di Radio Future Hits Live presenzia con Tony Effe e il nuovo singolo in duetto, Taxi sulla Luna.

L’evento con cui Radio Zeta promuove i brani del futuro e i più rappresentativi della Generazione zeta, powered RTL.102 5, nella serata del 10 giugno 2023 vede Emma Marrone debuttare alla prima serata della seconda edizione di Radio Zeta Future Hits Live in quello che si preannuncia essere il duetto dell’estate. La regina delle ballad romantiche, tra gli ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi, prende parte alla collaborazione con il rapper Tony Effe, dando vita ad un’alchimia magica e a dir poco sorprendente, soprattutto per i fandom dei due artisti del duetto e in particolare per i fan dell’ex Amici.

In vista del via all’estate 2023, Emma Marrone e Tony Effe donano in musica le suggestive vibes di irraggiungibile meta nello spazio, quella intimista e romantica della Luna. Tra abbracci intimi e sguardi languidi Emma e Tony ai fan regalano il surrealismo di “Taxi sulla Luna” infiammando il palco di Radio Future Hits Live. La performance fa incetta di interazioni social di approvazione Ed é così che il singolo si candida di tutto diritto al titolo di tormentone dell’estate made in Italy 2023. Questo, sulla scia di un importante traguardo che il video musicale consegue su YouTube Italia.

Taxi sulla Luna spopola su YouTube Italia: il traguardo

Complice la menzione tra i lyrics nel testo della “Santa del pop”, Britney Spears, a suon di “Toxic come Britney”, il video ufficiale “Taxi sulla Luna” debutta in Top20 su YouTube Italy nella sezione Tendenze per la musica. Nello specifico, secondo i dati aggiornati alla data odierna 11 giugno, il videoclip é tendenza per la musica posizionata alla #14.

Insomma, la nuova collab di Tony Effe, che ha fortemente voluto Emma al duetto estivo nel nuovo singolo prodotto dal duo producer multiplatino Takagi e Ketra, sembra avere tutte le carte in regola per imporsi come la canzone regina dell’estate 2023.

