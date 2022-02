Emma, gesto del triangolo a Sanremo/ “Coming out o femminismo?” Francesca Michielin…

Francesca Michielin lo ha rifatto: proprio come nella scorsa edizione, anche al Festival di Sanremo 2022 ha deciso di devolvere i suoi fiori. Amadeus al termine dell’esibizione di Emma Marrone ha consegnato un mazzo di fiori per la cantante in gara e un altro per la “maestra”. Se la prima li ha accettati di buon grado, anzi si è pure rifugiata in un abbraccio dall’emozione, Francesca Michielin invece ha detto qualcosa che non si è sentito, poi ha consegnato i fiori ad un membro dell’orchestra. Simbolo della kermesse canora, i fiori tornano protagonisti di un caso, il flower-gate, per il quale Amadeus alla fine aveva deciso di donarli a tutti in cantanti in gara, a prescindere dal sesso e dall’identità di genere. Quest’anno, però, si è tornati a consegnarli alle sole donne, fatta eccezione per i Maneskin. Francesca Michielin, però, non ha cambiato idea. Nel frattempo, è scoppiato un altro caso sui social, quello relativo al gesto del triangolo mostrato da Emma Marrone durante la sua esibizione, che non è apparso del tutto chiaro ai telespettatori.

EMMA MARRONE, CHI E' E CARRIERA/ "Ogni volta è così": lacrime a Sanremo 2022

TRIANGOLO EMMA? “SIMBOLO FEMMINISTA”

Scoppiata a piangere dall’emozione al termine della sua esibizione di “Ogni volta è così”, Emma Marrone è subito diventata protagonista del triangolo-gate sui social. Aveva infatti mostrato più volte questo simbolo con le mani. C’è chi su Twitter è arrivato addirittura a parlare di coming out da parte dell’artista, chi invece ha ricordato più correttamente che si tratta di un gesto femminista. Il gesto della vagina è diventato popolare negli anni ’70 durante le proteste per la parità e i diritti delle donne. L’origine del simbolo non è sicura, ma è associato ad una donna che fece questo gesto in segno di protesta durante un convegno che trattava la violenza sulle donne. Quel gesto si diffuse prima in Francia e poi in tutta Europa, arrivando in Nord America. “Siamo sante o puttane. E il triangolo femminista. #Emma #Sanremo2022“, ha commentato Cathy La Torre su Twitter, dove il caso è ormai aperto.

"OGNI GIORNO È COSÌ", TESTO CANZONE EMMA MARRONE/ Sanremo 2022: storia di delusione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sapore di male (@sapore.di.male)

LEGGI ANCHE:

Fidanzato ed ex Emma Marrone, chi sono?/ Nomi famosi: De Martino, Bocci, Borriello…

© RIPRODUZIONE RISERVATA