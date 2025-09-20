Emma Marrone è single o ha un fidanzato? Regna il silenzio dopo le voci su Matteo Martari, anche se l'attore aveva preso le distanze...

Emma Marrone dribbla le questioni di cuore, ma…

Emma Marrone è single o ha un fidanzato? Il quesito accende come sempre il gossip, dopo le voci di inizio estate che la vedevano vicina all’attore Matteo Martari. Rumor che non hanno mai trovato conferme, ma nemmeno smentite vere e proprie – almeno da parte di Emma Marrone – e che restano sullo sfondo, alimentando la fantasia dei fan. La cantante, dunque, non sembra dare troppo peso alle voci che puntualmente la riguardano. Oggi appare serena, indipendentemente dal fatto che ci sia un fidanzato o meno al suo fianco.

Rosario Marrone, chi è com'è morto il padre di Emma: "Stroncato dalla leucemia"/ "Illazioni su vaccini false"

Matteo Martari, invece, aveva preso le distanze dal chiacchiericcio delle riviste e presunti esperti di gossip, sostenendo che fossero ben lontani dalla realtà. Da lì, il silenzio. E la domanda che resta: c’è qualche novità sul fronte amoroso per Emma Marrone?

Emma Marrone single o fidanzata? Dalle voci su Matteo Martari all’amicizia con Stefano: “E’ meglio così…”

La cantante quarantunenne oggi appare molto concentrata sulla musica e non disdegna le sane amicizie. Come quella che ha consolidato con il suo ex fidanzato, Stefano De Martino, con cui diversi anni fa condivise un pezzo di strada insieme. Dalla rottura è passato tantissimo tempo, oggi infatti Emma e Stefano non hanno problemi a trascorrere del tempo insieme.

Belen Rodriguez, il messaggio di supporto per Olly ed Emma Marrone/ Il commento spiazza

Frequentandolo in amicizia, oltretutto, la cantante pensa di poter trarre maggiori benefici rispetto ai tempi del fidanzamento. “Perché posso assicurare a tutti voi che Stefano de Martino è molto meglio come amico che come fidanzato”, la battuta di Emma Marrone in una sorta di sketch con l’ex fidanzato sui social Rai. Insomma, il passato a volte può tornare, in forma diversa. Proprio come è accaduto alla cantante e al brillante conduttore e showman napoletano.