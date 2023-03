Emma Heming, moglie Bruce Willis: sfogo contro i paparazzi/ “Non dategli la caccia…”

Bruce Willis e la battaglia contro la malattia

Bruce Willis sta combattendo la propria battaglia contro la demenza frontetemporale. Il divo di Hollywood, protagonista di tantissimi film di successo, sta affrontando la malattia con l’aiuto degli specialisti, delle figlie, nate dal matrimonio finito con Demi Moore e delle seconda moglie Emma Heming. Proprio quest’ultima che ha sposato l’attore nel 2009 e che ha formato con lui una famiglia con la nascita di due figlie, attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, lancia un appello ai paparazzi affinchè lascino tranquillo il marito quando esce per distrarsi.

L’attore, stando a quello che racconta Emma Heming, pare sia diventato l’obiettivo di fotografi e paparazzi alla ricerca dell’ultima foto dell’attore che, a causa della malattia, ha detto addio alle scene.

Lo sfogo di Emma Heming sui social

Attraverso un video pubblicato su Instagram, Emma Heming chiede agli specialisti consigli su come garantire sicurezza al marito Bruce Willis, bersagliato dai fotografi anche quando si concede una semplice passeggiata. «Mi rivolgo ai fotografi, ai cameraman che cercano sempre di ottenere immagini esclusive di mio marito, per piacere mantenete la distanza. So che è il vostro lavoro ma smettetela di dargli la caccia», spiega la moglie dell’attore che chiede anche di evitare urla che possono infastidire il marito.

«Per piacere non urlate, non chiedetegli come sta o qualunque cosa, non fate troppi rumori. Lasciategli il suo spazio. Permettete che chi lo sta accompagnando da qualche parte, possa andare dal punto A al punto B in totale sicurezza», ha concluso la donna.

