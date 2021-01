EMMA/ “Ho iniziato prima di ‘Amici’, giravo con la faccia dipinta di bianco…”

C’è anche Emma, insieme ovviamente ad Alessandra Amoroso, tra gli ospiti della seconda puntata de La musica che gira intorno, il nuovo programma condotto da Fiorella Mannoia in onda ogni venerdì in prima serata su Rai1. È appena uscito Pezzo di cuore, il singolo cantato in coppia con la sua ‘socia’, ‘collega’ o – meglio ancora – ex compagna della scuola di Amici Alessandra, con la quale sta rilasciando diverse interviste a promozione del brano, in attesa, magari, di salire sul palcoscenico più importante del Festival di Sanremo.

“È una canzone universale, cantarla insieme è stato facile”, ha rivelato Emma in una di queste, rilasciata precisamente il 14 gennaio ai microfoni di Vanity Fair. “Abbiamo registrato in studio con emozione da parte di entrambe. Non lo sapeva nessuno, siamo arrivate incappucciate per tenerlo solo per noi. Ci siamo date consigli, in modo naturale”. E alla fine è andata bene, almeno per quanto riguarda la sintonia tra le due.

Emma: “Pezzo di cuore è una canzone per il 2021”

Al progetto, oltre a Emma e Alessandra, ha preso parte anche il produttore Dario ‘Dardust’ Faini, vero re Mida della musica commerciale attualmente in circolazione. “Mi sono alzata un mattino, mentre ero a Milano per X Factor e ho scritto a Dario Faini, avevo bisogno di una canzone per noi due. Sentivo irrequietezza, volevo far ripartire il 2021 con del sano ottimismo”. Emma la descrive come una scelta impulsiva, presa sulla scia del ricordo di un’altra decisione abbastanza estemporanea, o comunque fuori dalle righe. Parliamo del suo esordio: “Ho iniziato negli ambienti underground molto prima dei talent”, racconta, “andavo in giro con la faccia dipinta di bianco […]. Abbiamo assistito a una parabola di un mondo musicale e la musica in questo momento è un mondo strano. Vedo artisti che fanno tanti platini ma pochi concerti. Ma io non guardo agli altri”.

Emma e Alessandra Amoroso attese sul palco dell’Ariston

C’è da dire che tanto l’Amoroso quanto (soprattutto) Emma sono sempre state capaci di catalizzare l’attenzione dei media sulle loro vite artistiche. “Ci abbiamo sempre creduto fino in fondo e la stampa ha sempre avuto una lente di ingrandimento su di noi”, constata oggi la seconda. Spesso, le due si sono sentite sole contro tutti, “come se dovessimo chiedere scusa – dice – di quello che abbiamo conquistato”. È questa un po’ la storia dietro alla canzone, che in molti peraltro vorrebbero ascoltare all’Ariston. Al riguardo, loro anticipano: “Se ci chiameranno la risposta sarà ovviamente sì”. Non potranno invece concorrere per la vittoria, visto che, quando l’hanno registrata, la lista dei big era già uscita. La chiosa sapiente del brano è “ho imparato ad amare”. Imparato ad amare loro stesse, anzitutto, e poi la musica, attraverso la quale si sono fatte apprezzare – a loro volta – da un pubblico ampissimo.



