Emma innamorata di Tedua: “L’ho incontrato e ho fatto pensieri impuri”/ “Fidanzato? È piccolo per me”

Emma Marrone pazza di Tedua dopo l’incontro a Sanremo 2024: “Mamma che bono!”

Emma Marrone ha concesso una simpatica intervista a Fanpage, durante la quale ha mostrato le ultime foto scattate col suo cellulare e le ultime ricerche da lei fatte su Instagram. Proprio in questo punto la cantante, in gara a Sanremo 2024 con ‘Apnea’, ha ammesso che l’ultima persona che ha cercato su Instagram è stata Tedua. Parliamo del celebre rapper italiano, il cui vero nome è Mario Molinari, che si è esibito dalla costa Smeralda durante la prima serata di Sanremo 2024.

Una ricerca quella di Emma non fatta per caso ma per un interesse concreto nei confronti del rapper dopo averlo incontrato di persona. “L’ultima ricerca che ho fatto su Instagram è su Tedua”, ha esordito la cantante, mostrando anche il cellulare alla telecamera. Il motivo? La cantante ammette di essersene innamorata al primo sguardo, al punto da aver fatto pensieri impuri su di lui.

Emma Marrone: “Ho fatto pensieri impuri su Tedua,sono innamorata”

“Perché l’ho cercato su Instagram? L’ho incontrato ieri sera e ho fatto pensieri impuri – ha ammesso Emma nel corso dell’intervista – nel senso che ho detto: ‘Mamma mia, che bono’.” La cantante però è entrata subito nel concreto: “Poi mi sono chiesta quanti anni avesse e ho controllato l’età su Wikipedia.” Qui l’espressione di Emma cambia, perché l’esito della ricerca non è stato per lei positivo: “È piccolo. No, sono troppo grande io forse. – ha spiegato – Però mi sono innamorata. Sì, lo ammetto. Glielo stiamo dicendo in questo momento? Chi se ne frega. Non ho niente da perdere”, ha così concluso scoppiando a ridere. Ma quanti anni ha Tedua e perché è troppo piccolo secondo Emma? Il rapper è nato nel 1994 e ha quindi 29 anni; Emma, invece, è nata giusto 10 anni prima ed ha dunque 39 anni.

non questa regina di emma che dopo aver visto tedua va su google a cercare l’età perché ha fatto pensieri impuri su di lui sto morendo

pic.twitter.com/awa3zPUMP0 — m 👹 | sanremo era 💐 | (@itsmc17) February 9, 2024

mi è partita la ship Emma Tedua AIUTO pic.twitter.com/s8c60b9LmW — miel (@motononna) February 9, 2024













