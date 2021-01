Emma, madre Francesco Monte / La morte della mamma superata grazie a Maria De Filippi

Uno dei tasti dolenti per Francesco Monte è il ricordo di sua madre Emma, scomparsa nel marzo del 2011, nel periodo in cui il modello stava partecipando al programma tv di Uomini e Donne. Un periodo terribile, messo alle spalle proprio grazie al supporto della conduttrice Maria De Filippi, che lo avrebbe rincuorato, indicandogli la via, nel momento di maggiore sconforto. La morte della madre Emma ha senz’altro rappresentato il momento più cupo della sua vita, ma anche una fase di crescita personale intesa come reazione al dolore.

A Vero Tv, Francesco Monte aveva definito Maria de Filippi come una zia, sottolineando il suo contributo per l’elaborazione del lutto: “Nei confronti di Maria provo un amore speciale. Lei è stata vicino a me in un momento decisamente difficile della mia vita, ovvero quando è morta mia mamma“, aveva detto Monte. La scomparsa di Emma ha comunque lasciato un vuoto incolmabile nella vita di suo figlio Francesco, benché siano ormai passati diversi anni.

Emma, la madre di Francesco Monte morta nel 2011 per una malattia

Dopo la morte di sua madre Emma, Francesco Monte ha deciso di buttarsi a capofitto sul lavoro per distrarsi. Grazie al ritorno graduale in tv, il tronista ha cercato di dare meno peso allo sconforto. Di certo il dolore non è scomparso in breve tempo, come si evince dall’emozione che Francesco o suo fratello Stefano non nascondono quando la ricordano. Anche per Stefano la scomparsa della mamma ha rappresentato un periodo terribile della sua vita, sebbene sia servito per riscoprire e apprezzare la vicinanza con Stefano.

“È in assoluto il giorno più brutto che abbia mai vissuto in vita mia. È in assoluto il dolore più grande che io abbia mai provato e col quale convivo tutti i giorni”, aveva scritto sui social Stefano Monte, in occasione del quarto anniversario della morte di mamma Emma. Un dolore elaborato grazie al supporto reciproco con suo fratello Francesco.

