Emma, mamma Carmen Di Pietro “A parte il mangiare, è brava”/ A L’Isola arrivano le sue famose polpette

Carmen Di Pietro e mamma Emma

Una bella sorpresa per Carmen Di Pietro durante la semifinale de L’Isola dei Famosi 2022. Dopo aver scoperto di essere la quarta finalista del reality show di Canale 5, la conduttrice riceve una bellissima sorpresa a distanza da parte di mamma Emma. In studio, infatti, c’è mamma Emma che le ha inviato le famose polpette in Honduras. “A parte il mangiare, è brava. Vuole sempre mangiare prima lei, anche a casa” – dice la mamma di Carmen Di Pietro dallo studio di Milano.

Carmen Di Pietro predice il futuro all'Isola dei Famosi/ "Ilary diventa nonna, Vladimir si sposa"

La naufraga in Honduras è ignara che a breve riceverà una bellissima sorpresa. “Cara Carmen le ho fatte belle cotte come piacciono a te, però ti prego dalle prima agli altri poi se ne rimane qualcuna la mangi tu. Ti voglio bene, mamma” è il messaggio che la mamma le ha scritto.

La sorpresa di mamma Emma a Carmen Di Pietro a L’Isola dei Famosi

“La mia mamma che fa questo” – commenta Carmen Di Pietro emozionata nel leggera la lettera della mamma. La naufraga prima di mangiare le polpette però è chiamata a rispondere ad una serie di domande. Per ogni domanda corretta, una polpetta per i naufraghi. L’ultima domanda per Carmen Di Pietro è fatta da mamma Emma.

Nick eliminato da Mercedesz in semifinale de L'Isola/ Fan in rivolta "televoto truccato"

Una domanda su un piatto tipico della tradizione culinaria milanese che mette in difficoltà la naufraga che replica: “mamma cara ma noi viviamo a Salerno e mi fai la domanda sulla Lombardia. Come stai mammina cara?”. Dallo studio mamma Emma commenta: “sono contenta che hai fatto mangiare gli altri. Se indovini mangi, se no è lo stesso”. Non solo, a modo suo si complimenta con la figlia: “ma tu hai detto che tornavi dopo pochi giorni? Invece sono tre mesi che non posso andare a ballare che ho Carmelina”. Dall’Honduras i ringraziamenti di Carmen: “grazie mammina cara per aver mantenuto Carmelina, ti avevo detto tra 15 giorni sono a casa e invece sono 3 mesi che son qui e ti ringrazio davanti a tutti”.

Carmen Di Pietro/ “So leggere la mano sin da piccola, Luca Daffrè? Vivrà poco ma…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA