Emma Marrone a casa per Natale/ Sorpresa a mamma e papà: fan commossi

Emma Marrone da sempre è legatissima alla sua famiglia. Mamma e papà vivono ad Aradeo, un comune vicino a Lecce insieme al fratello Checco. Proprio per l’amore che nutre per loro, ha deciso di fargli una sorpresa per Natale. I suoi genitori sapevano del suo arrivo per il 20 del mese ed invece, proprio stanotte Emma ha preso l’aereo da Milano ed è arrivata intorno alle due del mattino a casa dei suoi, facendo una sorpresa alla madre e il padre che stavano dormendo. Entrata in casa cantando “Stupida allegria”, ha aperto il cuore dei genitori, increduli, emozionati e sbigottiti. Rosario e Maria sono stati prontamente filmati e condivisi tramite le Stories. La cantautrice salentina infatti, ha documentato la sorpresa passo dopo passo, dall’arrivo in aeroporto fino al volo e la ricerca della valigia e successivamente del fratello. Emma trascorrerà le festività natalizie in Salento, al fianco delle persone che più ama.

Emma Marrone a casa per Natale, la sorpresa a mamma e papà

Emma Marrone ama follemente la mamma, il papà e il fratello minore. Di recente, dopo gli ultimi problemi di salute, ha parlato con amore di sua madre. Alla cantante è stato chiesto cosa direbbe a sua figlia se scoprisse di avere lo stesso problema. “Non lo so. Non sono madre, non so cosa si prova dentro”, ha affermato, raccontando di avere cercato di mostrarsi forte agli occhi dei genitori: “Per la prima volta ho visto mia mamma piccola. Non ho fatto vedere nemmeno a lei quanto dolore provavo veramente. Dopo l’intervento, mi sono tirata giù dal letto subito, perché per me era più importante far vedere che c’ero e che era andato tutto bene”. E se la mamma le è stata molto vicina in questo particolare momento, estremamente intenso anche il rapporto con papà Rosario che le ha trasmesso la passione per la musica. Proprio in queste ore, Emma ha smentito il gossip che la voleva al fianco di Guido Milani, influencer che lavora nella sua stessa agenzia di 13 anni più giovane. “Ormai sono la più single d’Italia dai tempi dei tempi”, ha fatto sapere lei, negando anche qualsiasi coinvolgimento emotivo con il collega Enrico Nigiotti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA