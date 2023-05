Emma Marrone al concerto di Tananai con una bimba sulle spalle/ Il dolcissimo post

Emma Marrone al concerto di Tananai con una bambina sulle spalle

Iera sera Tananai ha tenuto un concerto al Forum di Assago a Milano. La rivelazione musicale dell’ultimo anno ha fatto tappa in uno dei palazzetti più illustri d’Italia, considerato un traguardo prestigioso per tutti coloro che fanno musica. Il giovane cantante si è circondato dell’affetto dei suoi numerosi fan, che hanno cantato a squarciagola le sue celebri canzoni, compresa la struggente Tango portata al Festival di Sanremo 2023. Tra i presenti anche numerosi Vip, tra cui la collega Emma Marrone.

Emma Marrone, dedica al papà al concerto del Primo maggio/ "Resta viva" poesia Woolf

L’artista ha vestito per una volta i panni di fan sfegatata e, nel parterre del palazzetto, ha assistito allo show confondendosi tra i numerosi presenti. Ma ha fatto emozionare soprattutto per una bellissima foto, condivisa sul proprio profilo Instagram, che la vede tenere sulle spalle una bambina mentre insieme assistono al concerto. Non è chiaro chi sia questa bambina (probabilmente presente all’evento assieme alla famiglia e presa sulle spalle dalla cantante per poter vedere meglio), ma la stessa Emma le ha voluto dedicare un dolcissimo post.

Emma Marrone/ "Rinasco come la fenice e amo lanciarmi verso cose che non posso prevedere"

Emma Marrone, il dolcissimo post: “La senti la pace in mezzo al caos?“

“Ciao Bambina stupenda. Ti ho tenuta sulle mie spalle al concerto. Ti ho tenuta sulle mie spalle come se fossi mia figlia. E ho anche pensato in uno sprazzo di follia.. e se fossi stata davvero mia figlia? Bhe ti avrei detto tante cose. Tipo.. hai visto che bella la musica? Hai visto quante persone cantano contemporaneamente la stessa canzone? La senti la pace in mezzo al caos? Perché io la sento. La sento sempre la pace dove c’è la musica“: così ha esordito il post di Emma Marrone su Instagram, con in primo piano il tenero scatto assieme alla bambina durante il concerto.

VISTO DA SINISTRA/ Bonaccini vs Schlein, il sorpasso temuto dai governisti del Pd

La dedica si conclude con altre dichiarazioni al miele: “Cresci bene piccola bambina. Non scordare l’emozione di stasera. Ricordati le sensazioni. Conservale nel tuo cuore puro. La musica é per tutti ed è di tutti. Amala e basta. Le chiacchiere stanno a zero. Restano solo le emozioni. È stato bello tenerti sulle mie spalle. Un po’ come tenere il futuro”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)













© RIPRODUZIONE RISERVATA