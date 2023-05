Emma Marrone: “Alessandra Amoroso? Non si merita l’odio social”/ “Per una foto…”

Emma Marrone e l’odio social

Emma Marrone fa spesso i conti con gli odiatori dei social che, sotto i post, scrivono commenti orrendi. Contro gli haters, la cantante salentina scende spesso in piazza rispondendo pubblicamente ai leoni da testiera. In alcuni casi preferisce lasciar correre e restare in silenzio. Esattamente come Emma, sono tanti i personaggi pubblici che spesso finiscono nel mirino degli haters. Tra questi c’è anche Alessandra Amoroso, collega ma soprattutto amica di Emma. Alessandra è stata vittima dell’odio social per non aver fatto una foto con un fan. Un rifiuto che ha dato il via a polemiche varie costringendo la Amoroso a spiegare il motivo del suo gesto.

Di quell’episodio ha parlato Emma con Fedez. Ospite dell’ultima puntata di Muschio selvaggio, la cantante salentina si è soffermata sul fenomeno dell’odio social difendendo l’amica e spiegando perchè anche i personaggi pubblici hanno il diritto di rispondere no ad alcune richieste dei fan.

Le parole di Emma Marrone per Alessandra Amoroso

Sempre schietta e sincera, Emma Marrone difende Alessandra Amoroso dall’odio social che l’ha travolta per aver rifiutato una semplice foto. “Alessandra, per non aver fatto una foto con una fan, si è presa una tempesta di insulti e ora sta vivendo un momento buio della sua vita. Non è giusto! Quando le persone si mettono di impegno creano dei disagi enormi”, le parole di Emma durante la chiacchierata con Fedez.

“Non è tutto sempre lecito e non è tutto dovuto. Alessandra non se lo merita tutto questo odio. È stata fatta una violenza inaudita a un’artista che in dieci anni si è sempre data al suo pubblico”, ha concluso la cantante di Mezzo mondo.

