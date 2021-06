Emma Marrone torna a parlare della sua vita, della sua musica e anche della sua versione attrice fino a qualche giorno fa impegnata sul set di Gabriele Muccino. Tra i temi toccati, a parte proprio la doppia data che la vedrà protagonista il 6 e il 7 giugno all’Arena di Verona con una capienza di 4mila persone, c’è anche l’Eurovision Song Contest. La Marrone prende la palla al balzo per togliersi quello che nell’intervista rilasciata a Luca Dondoni ha chiamato sassolino dalla scarpa parlando proprio della kermesse canora europea (che l’ha vista protagonista ormai sette anni fa): “Nel nostro Paese sul sessismo c’è ancora molto da fare, lo dimostra il modo in cui la stampa ha parlato dei Maneskin e di Damiano a torso nudo e stivali con i tacchi in conferenza stampa dopo la vittoria”.

Emma Marrone: "All'Eurovision non rilasciai interviste a Paesi omofobi e razzisti"

Poi rivela qualcosa di particolare che non aveva ancora detto prima e che riguarda proprio la sua esperienza all’Eurovision: “Sette anni fa mi rifiutai di rilasciare interviste a Paesi apertamente omofobi e razzisti e all’Eurovision se la segnarono”. Emma Marrone non ha gradito i commenti fatti sulla sua esibizione e non parliamo di quelli tecnici ma di quelli relativi ai suoi shorts color oro ‘giudicati audaci’ perché fecero polemica. Riguardo alla sua carriera poi continua a confermare che la musica è il suo più grande amore ma che non ha intenzione di precludersi nulla, nemmeno la sua vita da attrice alla luce di quello che sta succedendo nella sua vita. Il resto lo scopriremo nelle prossime settimane quando finalmente riprenderà a salire e scendere dal palco.

