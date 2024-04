Emma Marrone: “Bellissimo finire nel vortice con te!”/ Web in tilt per la dedica ad Annalisa!

Sanremo 2024, Annalisa stringe una collaborazione con Emma Marrone: il duetto tutto al femminile di vecchie glorie di Amici di Maria De Filippi

Emma Marrone finisce nel mezzo del vortice di Annalisa e in un sodalizio artistico e personale che le vede accoppiarsi sullo stesso palco le due ex Amici di Maria De Filippi mandano il joint fandom letteralmente in visibilio. Riattivatasi online, non a caso, Emma Marrone rilascia un nuovo post, che contiene quello che si direbbe essere un messaggio di dedica indirizzato proprio ad Annalisa, che l’ha voluta sul palco del suo live concert tenuto come opening act a Firenze del tour reduce dal successo del singolo Sinceramente lanciato al Festival della canzone italiana a Sanremo 2024.

“È stato bellissimo finire nel vortice con te. -scrive nel messaggio a corredo della nuova foto che la immortala sul palco con Annalisa, l’ex Amici Emma -. Grazie @naliannalisa con tutto il mio cuore. Anche APNEA è super felice. Un bacino a tutti”. L’occasione del messaggio é il post che Emma traccia a margine della collaborazione stretta con Annalisa sul palco del Tutti nel vortice Palasport tour di quest’ultima.

Emma e Annalisa diventano virali insieme

Tra i minimi comuni denominatori oltre alla partecipazione come concorrenti ad una edizione di Amici di Maria De Filippi le due sono entrambe reduci da un’esperienza intrapresa alla medesima edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo 2024, con i rispettivi brani Apnea e Sinceramente.

Nel frattempo, intanto, il post di dedica che annuncia il sodalizio artistico e personale della nuova coppia di ex Amici di Maria De Filippi infiamma il web, in un tripudio di interazioni social del joint fandom delle due artiste che si dicono entusiasti della collaborazione in corso tutta la femminile. Il messaggio di Emma per Annalisa é tra l’altro corredato da un insieme di foto iconiche che immortala il suo femminile di ex Amici mentre si stringono musicalmente sullo stesso palco fiorentino, cantando sulle note del loro successo.

Per la quota ex Amici, inoltre, LDA segna il suo ritorno in TV nello studio di Domenica in…











