Emma Marrone “Best of Me”/ Video, 10 anni di carriera fra successi e un inedito

E’ ufficialmente disponibile il nuovo album di Emma Marrone. Si chiama “Best of Me” e come si può facilmente intuire dal titolo si tratta di una raccolta dei migliori successi della nota artista pugliese scoperta dal talent di Canale 5, Amici di Maria De Filippi. Emma Marrone, con “Best of Me”, non si è limitata a ripubblicare alcuni suoi grandi successi, ma li ha rivisti in versione inedita, aggiornando quindi il suono ai giorni nostri. Un ottimo modo per festeggiare i suoi primi dieci anni di carriera, affiancando tra l’altro al nuovo album anche una serie di concerti live, resi possibili dopo la netta diminuzione dei contagi di covid negli ultimi mesi.

“Un punto di arrivo, ma anche un nuovo punto di partenza”, il commento della stessa cantante, presentando il suo nuovo album, che ha poi dato l’annuncio via Instagram in maniera scoppiettante: “Da VOGLIO CALOREEEEEEEEEE fino a FORTUUUUUUNAAAA CHE IO SONO FATTA COSÌ! 10 anni di musica,di concerti,di avventure sempre vissute al massimo! A mezzanotte esce BEST OF ME. Il riassunto più bello che potessi fare. Una storia straordinaria raccontata attraverso le nostre canzoni. Adesso tocca a voi ❤️ GODETEVELO!!!!!”.

EMMA MARRONE “BEST OF ME”: LA SPETTACOLARE TRACKLIST

Nella tracklist del nuovo progetto troviamo tutti i più grandi successi di Emma Marrone, da Pezzo di cuore con Alessandra Amoroso, ad Amami, Mi parli piano, quindi La mia città, Cercavo Amore, ma anche le ultime hit Io sono bella, Latina e Fortuna. Ci sarà anche un inedito, leggasi “Che sogno incredibile”, che è una canzone in stile reggae, quindi con un sound molto estivo, che vede per la prima volta la collaborazione fra Emma Marrone e un’altra grandissima artista italiana come Loredana Berté.

Il brano è stato scritto da Davide Petrella e Michele Canova Iorfida, mentre alla produzione c’è ZEF. E come detto sopra, è scattato anche il tour estivo di Emma, il “Fortuna Live 2021”: dopo le date del 6 e 7 giugno all’Arena di Verona, si proseguirà con tante altre tappe in giro per l’Italia.

