Emma Marrone cade in diretta a Le Iene/ Belen Rodriguez:”Dillo che l’hai fatto per farmi sentire meglio”

Emma Marrone, gaffe in diretta a ‘Le Iene’

Fuori programma, stasera, martedì 23 maggio 2023, a ‘Le Iene’. Emma Marrone, super ospite dell’ultima puntata di stagione, è caduta durante l’esibizione del nuovo singolo ‘Mezzo Mondo‘. La cantante, con la solita ironia, ha stemperato l’accaduto sfoggiando un sorriso disarmante. Suscitando la reazione divertita della padrona di casa, Belen Rodriguez, che ha cercato immediatamente di rialzarla dal gradino più alto delle scale. La showgirl sudamericana dopo la performance della cantante ha scherzato sull’accaduto: “Che brava! E diciamo che ci ha regalato due stupende cadute. Visto che sono caduta io la puntata scorsa, mi sembrava giusto così. Dillo che l’hai fatto per farmi sentire meglio“.

Emma Marrone ha risposto a Belen con ironia: “Assolutamente è vero. Noi però sappiamo cadere molto bene e ci sappiamo anche rialzare altrettanto bene“. Subito dopo la Marrone ha anche pubblicato un tweet sulla sua caduta: “L’importante é cadere con classe..per poi rialzarsi“. La stessa Belen, sette giorni fa, ha subito la stessa sorte cadendo dai tacchi durante un momento dello show di Italia 1. Anche in quell’occasione si è immediatamente rialzata con la solita grinta ed autoironia.

Emma Marrone canta ‘Amami’ tenendo per mano Belen Rodriguez

Sui social, la caduta di Emma Marrone, non è passata inosservata. Su Twitter, un utente ha scherzato così: “Voglio spezzare una lancia per Emma, io con quei trampoli sarei caduta dopo 0.2 secondi”. E ancora un altro: “STAVO FACENDO IL VIDEO MENTRE È CADUTA, STO VOLANDO”. Subito in suo soccorso erano arrivati Nathan Kiboba, Max Angioni ed Eleazaro Rossi, che tra le risate generali l’avevano aiutata a rialzarsi.

Emma Marrone, in un secondo ingresso, ha dedicato a Belen Rodriguez, il singolo ‘Amami’, tenendola per mano. Un gesto, televisivamente parlando molto importante perché, ha rappresentato l’occasione, davanti ad una grossa fetta di pubblico (e fan), di mettere a tacere, una volta per tutte, qualsiasi chiacchiericcio sulla loro presunta rivalità per colpa di un uomo avuto in comune, Stefano De Martino. Il conduttore di Rai2, infatti, è il marito di Belen ed è stato, per diverso tempo, legato sentimentalmente ad Emma ai tempi della loro partecipazione ad ‘Amici’. Un’inimicizia (vera o presunta), alimentata più dai giornali di gossip che dalle dirette interessate, che, a distanza di anni, sembra essere un lontano ricordo.

