Emma Marrone cade in diretta a Le Iene/ Video: volo sui tacchi durante l’esibizione

Ormai, cadere a Le Iene sembra diventata un’abitudine, certamente non voluta. Dopo il volo di Belen Rodriguez di pochi giorni fa, questa volta è stato il turno di Emma Marrone. La cantante, ospite del programma di Italia 1, è entrata in diretta cantando “Mezzo Mondo” al fianco proprio della showgirl argentina e dei suoi compagni di conduzione. Un’esibizione in diretta con tanto di stacchetto sui tacchi alti, per la cantante pugliese, che dopo circa un minuto, salendo le scale, ha fatto una storta, cadendo a terra.

Emma si è rialzata immediatamente, aiutata proprio da Belen, tra le risate dell’argentina e degli altri conduttori al suo fianco. Sui social, la caduta non è passata inosservata. Su Twitter, un utente ha scherzato così: “Voglio spezzare una lancia per Emma, io con quei trampoli sarei caduta dopo 0.2 secondi”. E ancora un altro: “STAVO FACENDO IL VIDEO MENTRE È CADUTA, STO VOLANDO”. Un fuoriprogramma simpatico che però non sembra aver avuto gravi conseguenze: la cantante si è infatti rialzata subito e ha continuato la sua esibizione.

Una settimana fa la caduta di Belen Rodriguez

La caduta di Emma Marrone a Le Iene, al fianco di Belen Rodriguez, è arrivata proprio pochi giorni dopo che la stessa cosa era accaduta all’argentina. Solo una settimana fa, infatti, a cadere mentre entrava in scena era stata la showgirl argentina sulle note di ’Fallin’ with Me’ dei The Struts durante uno stacchetto. La conduttrice argentina, complice un passo falso, era volata a terra, lasciando a bocca aperta i colleghi.

Subito in suo soccorso erano arrivati Nathan Kiboba, Max Angioni ed Eleazaro Rossi, che tra le risate generali l’avevano aiutata a rialzarsi. Prima, però, il lancio del servizio, al termine del quale la stessa Belen aveva scherzato affermando: “Io non sono caduta, ve lo siete immaginati”. A riprendere la scena, anche la mamma della modella, Veronica Cozzani.

