Emma Marrone, commento hot a Enrico Nigiotti/ “Bono”, e lui replica “Bella topa”

Il commento hot di Emma Marrone al post di Enrico Nigiotti ha scatenato i social nelle ultime ore. I fan della cantante salentina hanno cominciato a fantasticare dopo l’apprezzamento lasciato dalla loro beniamina all’ultimo post Instagram del cantautore livornese. Enrico Nigiotti ha infatti pubblicato una foto per dare il buongiorno ai suoi fan: il 31enne a patto nudo ha stuzzicato le fantasie degli utenti, tra cui quelle di Emma Marrone. «La sera leoni, la mattina…?», ha scritto Nigiotti. Ci ha pensato la collega a completare la frase, usando peraltro parole di “fuoco”. «Boni… Per te va bene boni». E ci ha aggiunto cuoricini e bacini. Enrico Nigiotti non ha resistito e ha quindi replicato riservando lo stesso tono all’amica Emma Marrone: «Bella topa fatta bene». Il botta e risposta social è stato molto apprezzato dai fan dei due musicisti, i quali hanno ipotizzato che da questo “flirt” possa nascere magari un nuovo amore. E questo anche perché gli indizi sul loro feeling non mancano.

EMMA MARRONE A ENRICO NIGIOTTI, COMMENTI HOT: QUESTIONE DI FEELING…

I fan di Emma Marrone ed Enrico Nigiotti hanno quindi cominciato a riempire il post in questione di commenti in cui auspicano che i due diventino una coppia. Ma i due si conoscono già e da molto tempo, visto che hanno vissuto entrambi l’esperienza del talent di Amici di Maria De Filippi. Tutti e due parteciparono alla nona edizione, quella del 2009. All’epoca i due si fidanzarono con altri concorrenti: Emma Marrone col ballerino Stefano De Martino, ora marito di Belen Rodriguez, invece Enrico Nigiotti con la ballerina Elena D’Amario. Il musicista livornese però lasciò il programma, ritirandosi dalla competizione per amore della ballerina. Invece Emma Marrone trionfò in quell’edizione. I due sono quindi legati da una profonda amicizia. I loro fan però sperano si trasformi in qualcosa di più, considerando i dolci messaggi che si scambiano. «Emilia Clarke, anzi ancora più bella!», le scrisse il cantante toscano in occasione di San Valentino. Invece sotto ad una foto di lei in piscine scrisse: «Sexbomb».

