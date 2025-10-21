Emma Marrone e la dedica per il padre Rosario: "Sono riuscita a suonare la sua chitarra dopo tanto tempo"

Emma Marrone torna a parlare del padre e dedica un pensiero speciale al compianto papà Rosario. La cantante nativa di Firenze e lanciata al successo da Amici ha raccontato di essere riuscita a riprendere tra le mani la chitarra del papà, lo strumento che dopo la morte aveva accantonato e grazie al quale si era appassionata alla musica, visto che Rosario era particolarmente bravo chitarra alla mano.

“Piango perché questa chitarra apparteneva a Ros – ha esordito la Marrone sul suo profilo Instagram – mannaggia tutte cose… E suono di merda perché mi tremano le mani… Ma dopo tanto tempo ho trovato il coraggio di accendere l’amplificatore per sentire il suo suono inconfondibile…Questa è la verità… E io sono questa cosa qua” le parole della cantante che ha dedicato così questo commovente commento al padre lasciandosi andare alla commozione. Un momento che ha ovviamente scatenato anche l’emozione dei social, con i tanti fan dell’artista che hanno ricambiato con tanti messaggi in sostegno di Emma.

Emma Marrone e la dedica per il papà Rosario

Già qualche giorno fa la cantante si era lasciata andare a una nuova dedica in omaggio del padre Rosario, a tre anni dalla sua scomparsa. Un posto molto toccante per l’artista, che si è lasciata andare a parole molto sentite in ricordo del padre.

Un lutto che però la cantante continua a portarsi dentro, visto che quelle ferite saranno impossibili da rimarginarsi. “Tre anni. Ci sono giorni in cui sembra siano passati 30. Altri giorni invece mi sembra di averti perso tre secondi fa. Ma io ti chiamo sempre. Io ti amo sempre. E tu sei qui. Tu sei la casa in cui abito. Ciao Ros” le parole della cantante.

