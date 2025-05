È stato un giorno speciale quello di ieri 25 maggio per Emma Marrone: la celebre cantante celebra il suo 41 esimo compleanno e lo fa con un toccante post pubblicato su Instagram, affiancato da alcuni selfie nei quali la si vede in lacrime. Nel suo messaggio di ringraziamento a tutti coloro che le hanno manifestato affetto con i propri auguri in queste ore, la cantante ed ex volto di Amici ha ricordato anche il suo papà, Rosario Marrone, venuto a mancare nel 2022.

“Un anno in più”, ha esordito Emma Marrone nel suo post, che fa quindi cenno al suo papà: “Mi manca da morire sentirmi dire Buon compleanno Lupacchiotta mia”. La cantante, rimanendo in tema famiglia, ha dunque ammesso “Dormo ancora nel lettone con mamma… Non ho più paura del buio. Piango più spesso… Ma soprattutto rido molto… moltissimo di me.” Emma ha infine ringraziato tutti per gli auguri, perché “l’amore che non è mai scontato”.

Emma Marrone: gli auguri dei vip alla cantante per il suo compleanno

Tanti i volti noti, amici e conoscenti di Emma, che le hanno fatto gli auguri sotto il post da lei pubblicato. “Auguri sorellina mia, Brownie sei immensa. Il tuo papà continua a essere fiero di te. Sempre e per sempre”, ha scritto Elisa Toffoli, cantante che Emma ha conosciuto proprio durante la sua avventura come caposquadra al serale di Amici. Da allora, le due artiste sono diventate grandi amiche. Auguri sono arrivati anche da parte di Loredana Bertè, Noemi, Ermal Meta, Paola Turci, Giorgia e Francesco Arca tra i tanti. Ricordiamo che Rosario Marrone è morto dopo aver combattuto contro la leucemia, nel 2022. Sempre al fianco di sua figlia dagli albori della sua carriera musicale, era lui stesso un musicista.

