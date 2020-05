Emma Marrone compie gli anni/ Ex fidanzati, da de Martino a Bocci e Nikolai Danielsen

Pubblicità

EMMA MARRONE COMPIE GLI ANNI

Emma Marrone oggi compie gli anni e quale modo migliore per lei se non che festeggiarlo in famiglia? La salentina è tornata a casa proprio nei giorni scorsi ed è lì che sta passando queste giornate ritrovando finalmente il sorriso e la voglia di tornare all’aria aperta, occupandosi del suo giardino ma, soprattutto, dell’amato padre, della madre e delle tradizioni di famiglia che da sempre la tengono con i piedi ben ancorati a terra. Naturalmente Emma Marrone non è solo voce, timbro graffiato ma è anche da sempre una persona, una donna sempre pronta ad agire nel sociale, che non ha paura di tagliare i suoi spazi e dire quello che pensa sia quando si tratta del tema della violenza sulle donne, su quello della disparità ma anche dell’immigrazione e della politica. In quanto artista e personaggio pubblico, però, Emma Marrone finisce speso anche sui settimanali di gossip soprattutto per via della sua voglia di far vincere la privacy su tutto e tutti. In passato, però, qualche volto noto è stato accostato al suo a cominciare da Stefano De Martino.

GLI EX FIDANZATI DI EMMA MARRONE

Epica fu la storia del ballerino e di Emma Marrone quando, ancora ragazzini, frequentavano la scuola di Amici e proprio in quei corridoi si innamorarono. Qualche tempo dopo arrivò il presunto tradimento di Stefano con Giulia Pauselli, un’altra ballerina del programma, e, nonostante il perdono di Emma, arrivò poi quello con Belen Rodriguez, sua moglie e madre di suo figlio Santiago. Inutile dire che a quel punto Emma Marrone chiuse con il suo passato e, con fatica, ritornò in pista con l’amore solo qualche anno dopo e tra flirt veri e presunti, sui suoi social comparve Marco Bocci. Anche in quel caso la frequentazione non andò bene e qualche tempo dopo l’attore finì al fianco di Laura Chiatti, sua moglie attuale e madre dei suoi figli. Ultimo, in ordine di apparizione, è Nikolai Danielsen. Sul finire dello scorso anno, il settimanale ‘Chi’ diretto da Alfonso Signorini fa sapere che al fianco di Emma Marrone c’è questo modello di nazionalità norvegese, alto 1,89 cm con capelli ed occhi castani, un ex pugile che mollò lo sport quando il suo allenatore morì prematuramente, ripiegando poi proprio sulla moda sfilando per marchi importanti. Da allora è calato il sipario sulla vita amorosa di Emma Marrone un po’ per la sua poca voglia e un po’ perché in quarantena è stato difficile beccarla in giro con qualcuno che non sia la su Francy.



