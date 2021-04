Emma Marrone, concerto all’Arena di Verona a giugno/ “Non mi sembra vero…”

Emma Marrone al settimo cielo. Dopo aver annullato il concerto che, il 25 maggio 2020 avrebbe dovuto tenere all’Arena di Verona per festeggiare i suoi primi dieci anni di carriera e spegnere le candeline con il suo pubblico, la cantante annuncia il ritorno sul palco. Emma, con un post pubblicato sui suoi canali social, conferma il ritorno live a giugno. La grande musica dal vivo, dopo più di un anno di stop a causa della pandemia, riparte e lo fa da uno dei luoghi più belli per la musica italiana. Emma tornerà sul palco, davanti al proprio pubblico, il prossimo 6 giugno. Probabilmente, però, lo show si ripeterà anche nei giorni successivi per permettere a tutte le persone in possesso del biglietto di partecipare all’evento. Il concerto di Emma Marrone all’Arena di Verona, infatti, era sold out e, per rispettare le misure di sicurezza e il distanziamento, sarà necessario fare più live.

L’ANNUNCIO DI EMMA MARRONE: “ALLA FINE CE L’HO FATTA”

Emma Marrone non nasconde la felicità per il ritorno sul palco. “Alla fine zitta zitta ce l’ho fatta! E mentre digito questo post mi tremano le mani! A giugno si parte in Tour! Non mi sembra vero! Potevo annullare o rimettere in discussione tutto,le idee,i progetti,me stessa. Ho scelto la seconda opzione!“, scrive la cantante salentina su Instagram. “Se c’è una cosa che ho imparato nell’ultimo periodo è proprio il dono dell’improvvisazione,e non è detto che alla fine non sia la cosa migliore da fare! Intanto vi aspetto il 6 giugno all’Arena di Verona (visto che siete tantissimi dovremo replicare il 7 e l’8 giugno ma ce lo confermeranno appena renderanno note le capienze covid)”, aggiunge promettendo di comunicare prossimamente il resto delle date. Poi una dedica speciale. “Per la musica,per tutte le persone che lavorano nello spettacolo e soprattutto per voi”.

