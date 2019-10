Emma Marrone, “cuore” su Instagram per i fan/ Alessandra Amoroso: “Io la stalkerizzo”

Emma Marrone torna su Instagram e fa una sorpresa ai suoi fan. A una settimana dall’ultimo post pubblicato, la cantante ha dato un segnale a tutte quelle persone che si stanno preoccupando per la sua salute. Se sabato scorso aveva pubblicato la foto del braccialetto d’ospedale finalmente tolto, ora il peggio sembra passato. In risposta al messaggio di affetto che le ha lanciato in diretta l’amica e collega Alessandra Amoroso, Emma Marrone ha condiviso il video nelle Instagram Stories. Il saluto è arrivato da Malta, dove si è tenuto il concerto di Radio Italia Live, a cui avrebbe dovuto partecipare anche Emma Marrone. La conduttrice Manola Moslehi ha urlato: «Emma ti vogliamo bene». E Alessandra Amoroso le ha fatto eco. «Penso che stia ricevendo tanto tanto amore, io sono lì che la stalkerizzo quasi tutti i giorni», ha raccontato la cantante. La telecamera si è poi spostata verso un gruppo di spettatori che avevano dedicato un pensiero alla loro beniamina, segno che la sua “big family” è sempre al suo fianco.

EMMA MARRONE TORNA SU INSTAGRAM. LA DEDICA A “MALEDETTI AMICI MIEI”

Emma Marrone ha dimostrato di aver recepito il messaggio, infatti ha pubblicato nelle Instagram Stories un video in cui inquadra lo schermo della tv che trasmette il concerto di Radio Italia Live a Malta. E ci ha aggiunto un cuore. Ma a proposito di dediche, una per Emma Marrone c’è stata anche a “Maledetti amici miei”, il nuovo format di Rai due condotto da Giovanni Veronesi. La sigla finale è un regale di Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro. «Vorrei che un po’ tutti noi dedicassimo a qualcuno questo spettacolo», ha esordito Veronesi. Dopo Margherita Buy («Alla Terra, alla Terra in quanto madre e in quanto femmina. Maltrattata dall’uomo che è un maschio»), Rubini che ha omaggiato i migranti, Haber la figlia Celeste, Rocco Papaleo le donne e la donna che le ha dato un figlio, lo stesso Sangiorgi per la figlia Stella, è arrivato l’omaggio a Emma Marrone. «Bene, io voglio fare una dedica speciale. A una nostra amica, un’amica di tutti. A Emma. Ciao Emma». E a quel saluto si sono uniti tutti.





© RIPRODUZIONE RISERVATA