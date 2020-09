Emma Marrone/ Da Amici a X Factor 2020: la trasformazione della cantante

Emma Marrone è senza dubbio la regina dei social, oltre che della musica per una discreta fetta di italiani. Adesso si prepara a fare il suo debutto a X Factor 2020 e a mettere in luce tutte le sue abilità di giudice. Intanto continua a catturare l’attenzione su Instagram grazie ai suoi post: in uno degli ultimi, fa una descrizione particolare della sua domenica mattina. “Il vestito buono della domenica“, scrive, “il profumo del soffritto che si infila sotto la porta alle 9 del mattino e si mescola con l’odore dei vestiti della sera prima lanciati sulla sedia alla rinfusa”. Pochi giorni prima l’avevamo vista sorridente vicino a una fontana, sorridente e con una semplice maglietta bianca (con la scritta I’aime la querelle) e un paio di jeans. “Ultimo bagno prima di XF 2020?“, commenta la pagina ufficiale del talent. “Magari“, risponde la Brown. Ovviamente lo scatto ha attirato anche l’attenzione degli haters, che in un italiano improbabile le hanno fatto notare un altro dettaglio: “Ma non ti hanno insegnato che non si sale sui monumenti? Io avrei chiamato già la Polizia per farti fare una multa”. L’utente in questione, che invece di ‘insegnato’ ha scritto ‘imparato’ e fatto altri errori grammaticali, si è beccato una risposta a tono da parte della cantante: “Ai ragione ma ho stata attenta e rispettosa“. Clicca qui per guardare la foto di Emma Marrone e leggere i commenti.

Emma Marrone, i controlli per X Factor 2020

Emma Marrone si deve sottoporre a rigidi controlli in previsione di X Factor 2020. Le misure di sicurezza per chi lavora nel mondo dello spettacolo sono precise e severe: tutti devono sottoporsi ad un tampone ed attendere l’esito. In modo ironico, la Brown ha mostrato questa particolare parentesi del suo lavoro su Instagram Stories. “Caffè e tampone“, sottolinea prima che il bastoncino le venga infilato nelle due narici e inizi ad urlare. La troviamo poi, scocciata ma sorridente, ad attendere in sala a distanza da Manuel Agnelli. “Dopo questa bellissima serata, Cenerentola si è tolta il vestito, si è messa la tuta ed è già in macchina”, aveva detto invece poche ore prima. L’attenzione degli ammiratori però è tutta diretta verso un altro dettaglio, emerso in questi giorni assieme ad altre voci di corridoio che riguardano il talent musicale. Sembra che proprio Emma e Manuel abbiano avuto da ridire durante le Audition.

Il motivo è molto semplice: la cantante salentina avrebbe fatto un appunto ad una band, che ha deciso di esibirsi con una chitarra scordata. Ad Agnelli l’arduo compito di spiegarle perchè quella scelta fosse voluta. Fra i due sarebbe nato un piccolo battibecco, ma per saperne di più dovremo per forza attendere la messa in onda.

Foto, “la caption scrivetela voi”

