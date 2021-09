Emma Marrone/ Da X Factor 2021 alla frecciata a Stefano De Martino…

Emma Marrone è prontissima per la nuova edizione di X Factor 2021, il talent show musicale in partenza su Sky Uno. La cantane di Amici è stata confermata anche quest’anno nel ruolo di giudice del programma. Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione, la cantante ha risposto alle domande dei giornalisti sottolineando l’importante di un programma come X Factor 2021: “: “non è una cosa da poco. Si nascondono ancora tante cose nel mondo della musica”. Non solo, la cantante di “Amami” è d’accordo con la scelta del format di cancellare le categoria. Una piccola grande novità che la cantante ha promosso a pieni voti: “per noi è meglio perché non dobbiamo più fossilizzarci e possiamo lavorare con tutti. Possiamo portare uno show nostro, molto più vasto, senza l’obbligo delle categorie. Il talento va oltre i generi”.

Emma Marrone/ Dal look mozzafiato del Red Carpet di Venezia '78 ai Seat Music Awards

Parlando di musica e di come i giovani la vivono oggi però la cantante non ha alcun dubbio: “tutto si evolve. L’unica cosa che rimane salda e intatta è l’amore di fare qualcosa. L’unica cosa che rimane nel tempo è amore, passione e talento. Quando il talento non c’è puoi avere quello che vuoi, ma alla lunga si vede. La musica si sta rigenerando. I ragazzi sono arrivati con una grande apertura mentale nei confronti della musica”.

"Hai perdonato Belen Rodriguez?", fan spiazza Emma/ Frecciatina a Stefano De Martino

Emma Marrone e la vita privata: quella stoccata riguardo Belen Rodriguez e Stefano De Martino…

Recentemente Emma Marrone è tornata a parlare della sua vita privata sui social. La cantante di “Fortuna” ha risposto ad alcune domande dei fan su Instagram e in particolare ha risposto ad un fan che le ha chiesto se ha perdonato Belen Rodriguez per quanto successo dietro le quinte del programma Amici. Cosa è successo? Come molti di voi ricorderanno, la Marrone è stata fidanzata con Stefano De Martino all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, ma il loro amore è stato interrotto dalla conoscenza tra il ballerino e Belen Rodriguez.

Emma Marrone è fidanzata?/ In barca con un 'biondo' a Capri ma non è come sembra

A distanzi di anni, la Marrone ha rivelato: “se ho perdonato Belen? Assolutamente sì!”. Pace fatta quindi tra Emma e Belen, anche se la Marrone ha prontamente lanciato una bella frecciata proprio all’ex Stefano De Martino scrivendo: “ma in realtà non dovevo perdonare lei semmai. Ci mancherebbe altro. Perché ricordiamoci che non ha fatto niente di male”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA