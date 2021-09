Emma Marrone/ Dal look mozzafiato del Red Carpet di Venezia ’78 ai Seat Music Awards

Emma Marrone torna protagonista ai microfoni dei Seat Music Awards oggi, 10 settembre 2021. La grintosa cantante salentina possiede la grande dote di essere schietta e leale, oltre alle indiscutibili qualità canore. La sua ultima apparizione pubblica è sul Red Carpet della Mostra del Cinema di Venezia dove si è presentata con un bellissimo abito firmato Giorgio Armani, lasciando tutti a bocca aperta. L’estate di Emma è stata rappresentata dal ritorno dei concerti dal vivo, con un tour che l’ha vista toccare le maggiori città italiane. L’entusiasmo e la forza della cantante hanno conquistato di nuovo i suoi fan, in crisi di astinenza dopo un lungo periodo lontano dalle scene. Prossimamente, il 21 settembre sarà a Verona all’Arena.

Emma Marrone inizia a cantare sin da piccola, grazie alla passione ereditata dal padre. Nel 2009 approda ad Amici di Maria De Filippi e vince l’edizione, ottenendo subito pareri favorevoli da parte del pubblico e della critica. La carriera è subito in ascesa e quasi tutti i dischi diventano Oro e Platino, partecipa al Festival di Sanremo nel 2012 e vince con il brano Non è l’Inferno. Con l’amica e collega Alessandra Amoroso ha cantato il brano Pezzo di cuore. Oltre a cantare Emma si cimenta come giudice ad Amici e X Factor. Sarà una delle ospiti dell’Arena di Verona il 10 settembre in occasione del Seat Music Award, in coppia con Loredana Bertè con Un sogno Incredibile.

La cantante è una delle più seguita su tutti i social. I suoi profili contano un numero elevatissimo di seguaci, ammirati dalla sua autenticità e dalla voglia di esprimere sempre la sua opinione. Emma, ha sempre preso posizioni anche scomode nei confronti di tutte le questioni più scottanti e spesso è stata vittima di haters. La bellezza di Emma sta nel fatto di non arrendersi mai, non c’è nulla che la abbatte e risponde a tono alle offese e alle critiche. Negli ultimi giorni ha risposto a tono ad un suo fan che gli ha chiesto apertamente se avesse perdonato Belen. la sua affermazione è stata esemplare: “Se ho perdonato lei, ma certo, semmai era un altro che dovevo perdonare”, riferendosi al ex fidanzato Stefano De Martino.

