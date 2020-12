Emma Marrone/ Dalla polemica con Roccuzzo all’amore per Blue Phelix (X Factor)

Emma è stata sicuramente tra le sorprese dell’ultima edizione di X Factor 2020, il talent show musicale di Sky Uno. La cantante di Amici si è fatta notare sia per la scelta dei suoi look curatissimi nei minimi dettagli, ma anche per il suo donarsi completamente ai suoi “allievi”, ma anche agli altri concorrenti. Diversi i momenti significativi della sua prima esperienza come coach a X Factor 14: dal discorso a Casadilego alle parole per Blue Phelix. Tutto è cominciato però dall’inizio quando la Marrone ha spiegato così la sua partecipazione nelle vesti di coach al programma: “ho sempre amato le sfide perché mi spingono a tirare fuori il meglio di me o almeno lo spero! Stiamo vivendo un periodo “strano” e inevitabilmente anche questa edizione di X Factor sarà “diversa” dalle precedenti.

Mi auguro che la musica e l’intrattenimento siano di grande aiuto per lanciare un messaggio positivo di rinascita e di ripartenza, soprattutto per tutti i ragazzi e le ragazze che si mettono in gioco per il loro grande sogno”. Una esperienza che la cantante ha voluto curare con tutto il suo team nei minimi dettagli visto che per l’occasione, durante ogni puntate, si è fatta vestire da grandi brand di moda: da Mission a Giorgio Armani, da Gucci fino Philosophy di Lorenzo Serafini e Francesco Scognamiglio. Passiamo alla musica, la Marrone è stata anche oggetto di polemica quando si è ritrovata a dover scegliere i suoi Under Uomini; una decisione sofferta che ha visto la cantante escludere Roccuzzo con tanto di protesta sui social.

Emma Marrone e la polemica con Roccuzzo a XF 14

“Voglio dirti che tutte le volte che ti ho sentito cantare, hai sempre tirato fuori questo timbro molto molto particolare, molto emozionante. Io credo che tu Roccuzzo debba trovare la tua identità, devi iniziare a lavorare su quello che vuoi essere tu. È un lavoro che mi piacerebbe fare tantissimo, con te, ma il tempo è veramente stretto. Per questo motivo non ti porto ai Live con me. Spero che tu possa capire”. Con queste parole Emma Marrone ha motivato il perchè della sua decisione, ma sui social è stata molto criticata al punto che Roccuzzo ha preso le difese della sua coach: “la ringrazio e non sono risentito’. Cerco di capire le sue decisioni, ovviamente sono deluso perché non vi nego che avrei voluto continuare, ma ognuno fa il proprio lavoro e la vita va avanti, quindi va bene così. Non fate girare notizie false inventate da giornali di gossip, sappiamo che il loro scopo è quello di alimentare le polemiche, invece il mio ‘centro’ è la musica”.

Emma Marrone su Blue Phelix: “l’Italia non è pronta”

Tra i preferiti di Emma Marrone di questa edizione di X Factor 2020 c’è sicuramente Blue Phelix che però non è riuscito ad arrivare alla finale del talent show.”Penso di aver fatto tutto il possibile, e anche Francesco. Purtroppo è un gioco e i giochi a volte non sono leali” – ha detto Emma Marrone lanciando una velata frecciata ad uno dei suoi colleghi coach. Non solo, la Marrone ha proseguito dicendo: “mi dispiace perché Francesco ha veramente un grande talento: è arrivato con la sua voce, le sue canzoni e il suo coraggio, ma purtroppo in Italia ci vuole ancora tanto coraggio per salire sul palco ed essere quello che si è, senza nascondersi”. Infine di non minore importanza il discorso che Emma ha fatto a Casadilego, la cantante del gruppo di Hell Raton.

Un discorso contro lo body shaming che ha commosso davvero tutti: “alla tua età, per come funzionano adesso le cose, avere questo timore nel riguardarti, nel vederti allo specchio forse è un miraggio, il simbolo di qualcosa di sano che deve essere preservato. Vorrei prestarti i miei occhi per farti vedere quanto è bello guardarti da fuori, quanto è bello vedere una cosa sana, pura, pulita. Una donna con la “d” maiuscola, una donna con le palle che non è omologata all’immagine di Instagram, di Twitter, di Tiktok e di tutta quella me*da che ci stanno propinando”.



