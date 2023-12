Emma Marrone difende Elodie: “Ci criminalizzano per una culotte”/ “Molti hanno paura delle donne…”

Emma Marrone con Elodie: la risposta alle critiche

Emma Marrone, tornata sul palco con il suo tour e, in attesa di salire nuovamente sul palco del Teatro Ariston come artista in gara al Festival di Sanremo 2023, si racconta in una lunga intervista rilasciata sulle pagine di Grazia difendendo non solo il suo essere artista, ma soprattutto donna con la totale libertà di esprimersi anche attraverso un outfit. Emma, infatti, si schiera con Elodie respingendo le critiche di chi si sofferma sui look sensuali che, in alcuni casi, le cantanti sfoggiano sul palco. “Secondo me stiamo regredendo. Adesso criminalizzano Elodie o me per una culotte o perché metto i cerotti sul seno”, ha detto la cantante salentina.

“Dove sta la libertà di esprimersi anche attraverso il corpo? Forse il problema è che molti hanno paura delle donne che finalmente si mostrano come mamma le ha fatte. I miei colleghi maschi sono liberi di stare a torso nud0 e mostrare i capezzoli, mentre i nostri vengono censurati. Continuiamo a fare differenze tra il corpo maschile e femminile, e noi siamo sempre la cosa da nascondere”. ha aggiunto.

Emma Marrone e le artiste del passato

Emma Marrone è una donna e un’artista che, sul palco, si esprime non solo attraverso la musica, ma anche attraverso i look che rappresentano la sua personalità. Esattamente come accadeva in passato, Emma rivendica la libertà di poter indossare ciò che più le piace e di potersi esprimere con un semplice outfit.

“Sono una persona libera di essere come sono e di mostrarmi come voglio. Vorrei che la stessa libertà l’avessero tutte. In America sul palco con un microbody c’è Christina Aguilera, ma anche Beyoncé. Non si vergognano dei loro corpi, sono artiste. Patty Pravo si esibiva con le camicie aperte sul seno, Renato Zero in calzamaglia come David Bowie, Loredana Bertè e Tina Turner portavano gonne cortissime”, ha concluso.

