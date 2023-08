Emma Marrone, dopo il tormentone “Taxi sulla Luna” arriva il nuovo album “Souvenir”/ L’annuncio del tour

Emma Marrone torna ad attivarsi nell’industria musicale: in cantiere il nuovo singolo e…

Emma Marrone torna al centro dell’attenzione mediatica, dopo la candidatura per il titolo di tormentone dell’estate 2023 con il singolo “Taxi sulla Luna”. La cantante ed ex concorrente storica di Amici di Maria De Filippi, dopo aver registrato un duet single sulle note di Taxi sulla Luna in collaborazione con Tony Effe, dà ora annuncio pubblico del nuovo album Souvenir e il nuovo tour di live concert.

Belen Rodriguez conferma il tradimento di De Martino?/ Lei mostra le 'corna' sui social, Emma mette il 'like'

Quattro anni dopo il rilascio dell’ultimo album dal titolo Fortuna, Emma Marrone torna all’attivo nell’industria musicale, con il rilascio di un nuovo album dal titolo Souvenir, anticipato dall’uscita del primo singolo prevista il 1° settembre 2023. Si tratta del lead single del nuovo album, dal titolo, “Iniziamo dalla fine”. Il nuovo album in cantiere non ha una tracklist né una data di uscita nota, ma potrebbe essere rilasciato in autunno, quindi poco prima di Capodanno 2024.

Emma Marrone ed Elena D'Amario nuove prof ad Amici 23?/ "Ecco come stanno le cose"

La cantante ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha dato lei stessa annuncio via social della nuova era musicale in cantiere, condividendo la cover dell’album e comunicando le date del nuovo tour che tra novembre e dicembre la vedranno presentare il nuovo capitolo musicale nei rinomati club d’Italia.

Emma Marrone si attiva dal vivo: il nuovo tour

Come si segnala in un comunicato stampa, il singolo apripista del nuovo album, “Iniziamo dalla fine”, é in uscita venerdì in tutte le radio e su tutte le piattaforme digitali, e non è altro che una “prosecuzione di un viaggio iniziato in primavera con il singolo estivo ‘Mezzo mondo'”. Il nuovo brano in cantiere è scritto da Emma in tandem alla coppia di co-autori Davide Simonetta e Paolo Antonacci. La tournée in partenza in autunno in supporto di “Souvenir”, battezzata “Souvenir in da Club”, racchiude ben quindici appuntamenti live di incontro della cantante con i suoi fan, in otto città d’Italia. I biglietti sono annunciati disponibili in prevendita su TicketOne e Clappit, a partire dalle ore 11 di mercoledì 30 agosto 2023.

Stefano De Martino e Emma Marrone di nuovo insieme?/ L'indiscrezione: lei a pranzo a casa sua. E Belen...

Di seguito sono riportate le tappe di “Souvenir in da Club”:

10 novembre – VOX CLUB – NONANTOLA (MODENA)

12 e 13 novembre – LARGO VENUE – ROMA

22 e 23 novembre – HALL – PADOVA

26 e 27 novembre – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

2 e 3 dicembre – CAP10100 – TORINO

11 e 13 dicembre – DUEL CLUB – POZZUOLI (NAPOLI)

17 e 18 dicembre – DEMODÈ – MODUGNO (BARI)

21 e 22 dicembre – VIPER – FIRENZE

E, intanto, Patrizia Rossetti rende noto il retroscena della ritrovata fede, reduce dall’esperienza TV intrapresa al Grande Fratello…











© RIPRODUZIONE RISERVATA