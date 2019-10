Emma Marrone, dopo la malattia/ “Fortuna sono io. Mi sono salvata da sola” (Che Tempo Che Fa)

Emma Marrone è tornata. Dopo una bellissima intervista a Vanity Fair, in cui parla della sua malattia, la cantante sarà ospite, domenica 27 ottobre, a Che tempo che Fa, per presentare il suo nuovo album: Fortuna. L’appuntamento è alle 19.40 e alle 21.00 su Rai Due. Non sappiamo ancora nei dettagli cosa racconterà nell’intervista con Fabio Fazio, che segna il suo ritorno in TV dopo l’operazione che l’ha tenuta lontana dalle scene, ma sicuramente l’interprete di Amami parlerà del nuovo progetto musicale, a cui è molto legata, e sarà portatrice di un messaggio positivo e combattivo nei confronti della malattia. Dopotutto, il nuovo disco è una vero e proprio inno a se stessa. “Fortuna sono io. Infatti sulla copertina sono ricoperta di brillantini argentati. Mi sono salvata da sola”, ha raccontato in un’intervista al Messaggero. Emma, infatti, ha voluto affrontare il ritorno del tumore vivendo privatamente il dolore, tanto da nasconderlo anche a sua madre, cercando di trovare la forza e il sorriso da sola. “Mi sono detta: è successo, mi curo, torno. E così è stato”.

Emma Marrone, “Fortuna” è il suo settimo album

Una carriera decennale quella di Emma Marrone, che non si ferma dopo l’operazione e il tumore, anzi, va avanti più sfavillante che mai. Il 16 ottobre scorso, l’interprete ha annunciato l’uscita di un nuovo album, il suo settimo, anticipato dai singoli Io sono bella e Luci blu (quest’ultimo è uscito venerdì 25 ottobre), e che ha un titolo davvero di buon auspicio. “Voglio la musica. Ancora e ancora. Per tutta la vita”, dice Emma alla fine della clip in cui rivela l’arrivo del nuovo lavoro in studio. Da Fazio, l’ex vincitrice di Amici presenterà probabilmente i due singoli già usciti e sicuramente approfondirà il significato di questo disco che, tende a precisare, è stato scritto prima della malattia e quindi non è un racconto delle ultime settimane in cui ha dovuto subire un’importante operazione. Inoltre, Emma ha già previsto una data, quella del 25 maggio, per ritrovarsi con i suoi fan che l’hanno supportata sempre e a maggior ragione in questo periodo. Per festeggiare i 10 anni di carriera e il suo 36esimo compleanno, ci sarà un suo concerto all’Arena di Verona. Sicuramente, sarà un’occasione anche per ringraziare tutti coloro che hanno evitato di chiederle cosa avesse esattamente, ma le hanno domandato semplicemente: “Come stai?”. “È come se il mio pubblico fosse cresciuto con me, fosse diventato maturo al mio stesso ritmo e fosse finalmente diventato il mio specchio”, ha raccontato la Marrone a Vanity Fair.

Emma Marrone a Che Tempo che Fa parlerà della malattia?

Su Twitter, Fabio Fazio parla solo della presentazione di Fortuna, ma dal momento che questa sarà la prima ospitata di Emma Marrone in TV dopo un periodo così complicato, è molto probabile che l’argomento venga toccato, con delicatezza e rispettando la riservatezza di Emma. La cantante, infatti, ha dichiarato di non aver voluto rivelare la malattia fino a quando non è stata costretta: non potendo andare a Malta per un concerto, e volendo evitare di deludere i fan che avevano comprato un biglietto e un viaggio per andare a vederla, ha deciso di svelare che l’evento era rimandato per un problema di salute. Nonostante in un primo momento volesse posticipare l’operazione, i medici le hanno fatto capire che non fosse il caso di rischiare, e per lei è stato un momento di consapevolezza. “Ho dovuto accettarlo e ho capito una cosa fondamentale. Che accettare significa costruire la propria serenità” – ha spiegato ancora a Vanity Fair – “Non sono arrabbiata e non sto combattendo. E sono arrivata all’intervento con sorriso e ne sono uscita nello stesso modo”. Grata alla vita, serena, fortunata, nonostante il dolore: in attesa di ascoltare il suo nuovo album, Emma ci ha dato comunque la conferma di essere una figura da cui trarre ispirazione.

💥 Vi annunciamo il primo ospite della prossima puntata 💥 A #CTCF ci sarà il grande ritorno di @MarroneEmma, in uscita con il suo nuovo album Fortuna 🎶 Non perdetevi domenica gli appuntamenti con @fabfazio: alle 19.40 e alle 21.00 su @RaiDue 📺 pic.twitter.com/uHdxk247Ag — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 24, 2019





