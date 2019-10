Emma Marrone dopo tumore: album e concerto/ Video “Io la ragazza più felice al mondo”

Emma Marrone dopo la malattia torna alla sua più grande passione, la musica. La cantante ha pubblicato un video su Instagram per annunciare l’uscita del suo nuovo album, prevista il 25 ottobre, e indirettamente confermare la sua guarigione. Nella clip, girata nel quartiere Brera di Milano e con data 16 ottobre, Emma scende da un’auto con giacca in pelle e cappello a falda larga. Cammina fino a fermarsi davanti al manifesto che annuncia il suo album, che ha chiamato “Fortuna”. Un titolo di buon auspicio in tutti i sensi. «Voglio la musica. Ancora e ancora. Per tutta la vita», dice poi la cantante al termine del filmato. Si tratta della stessa frase che ha usato nella didascalia del post, dove però compare anche un bel messaggio: «Sono la ragazza più felice del mondo». Nelle Instagram Stories, invece, si mostra ai suoi fan, oltre a condividere la tracklist del suo nuovo album. Il post è diventato subito virale, a conferma dell’amore nei confronti dell’artista salentina.

EMMA MARRONE DOPO TUMORE: ALBUM E CONCERTO

Emma Marrone si era fermata a settembre per curarsi. Sui social non aveva parlato apertamente del tumore, ma di una questione che doveva risolvere prima di poter tornare. Tanti le avevano espresso solidarietà per la sua terza operazione. Dopo l’intervento aveva poi condiviso sui social la foto del braccialetto che le avevano messo in ospedale. Ma le novità non finiscono con l’annuncio dell’uscita del nuovo album. Emma Marrone festeggerà il suo prossimo compleanno all’Arena di Verona, dove terrà un concerto speciale. La cantante aveva espresso il desiderio di esibirsi in uno dei tempi della musica per festeggiare i suoi 36 anni e in qualche modo i suoi dieci anni di carriera. E quindi il prossimo 25 maggio è in programma nella città scaligera la prima tappa del suo live. «Vi aspetto tutti a Verona il 25 maggio per un viaggio lungo 10 anni e una festa di compleanno indimenticabile da vivere insieme», ha scritto la cantante sui social.





