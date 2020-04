Emma Marrone duetta con Ambra Angiolini/ “T’Appartengo” in musica e balletto…

Non è la prima volta che si parla di “T’Appartengo” in questa quarantena forzata. La canzone lanciata da Ambra Angiolini ai tempi di Non è la Rai è diventata sottofondo di un video divertente con protagonista il premier Conte ma anche la base per una diretta social che ieri sera ha conquistato migliaia di fortunati che si sono sintonizzati per seguire la “telefonata” tra Emma Marrone e Ambra Angiolini. La cantante ha deciso di andare in scena proprio di notte quando “c’è in giro solo la gente giusta” ed è a loro che ha voluto dedicare un siparietto di tutto rispetto mettendo in mezzo la famosa attrice che per un attimo è tornata indietro nel tempo proprio al periodo di Non è la Rai. Ambra l’ha subito incalzata dicendole: “Qua ci tocca fare qualcosa di divertente, non è che tu sai le mie canzoni…”.

AMBRA ANGIOLINI ED EMMA MARRONE DUETTANO SULLE NOTE DI T’APPARTENGO

Ambra Angiolini poi smette di parlare per ridere allegramente mentre Emma Marrone subito la incalza: “Non scherzare nemmeno, io le so tutte le tue canzoni, le so a memoria”. A quanto punto l’attrice la stuzzica ancora un po’ e poi Emma parte in una sua versione di T’Appartengo, e Ambra? L’attrice non è rimasta a guardare e se in un un primo momento rideva di gusto poi ha deciso di unirsi a lei e, infine, rilanciare con tanto di balletto proprio come faceva ormai trent’anni fa. Il momento è stato davvero esilarante e ha conquistato il pubblico che ha assistito al duetto complimentandosi e chiedendo ora addirittura un remake, sarà davvero così che andrà a finire questa quarantena?

Ecco il video del momento:





© RIPRODUZIONE RISERVATA