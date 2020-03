Emma Marrone e Alessandra Amoroso stop dirette/ Rispetto per vittime del Coronavirus

Emma Marrone e Alessandra Amoroso hanno deciso di dire stop alle dirette su Instagram in segno di rispetto per le vittime del Coronavirus. Alcuni giorni fa la prima aveva coinvolto la seconda in una sua diretta, raccogliendo un risultato straordinario. Sembrava solo l’inizio di una lunga collaborazione per tenere compagnia agli italiani in questo difficile momento in cui il Governo, giustamente, ha obbligato tutti a rimanere a casa. Viste le tante morti di questi ultimi giorni le due hanno però deciso per il momento di sospendere questi eventi per portare rispetto a tutti. Ad annunciarlo è stata proprio Alessandra Amoroso che su Instagram ha scritto: “Ciao Big Family, da questo momento date le ultime notizie le nostre dirette saranno rimandate. Sono sicura che ripartiremo molto presto”.

Emma Marrone e Alessandra Amoroso stop dirette, la reazione dei fan

Se qualcuno pensava di vedere una reazione eccessiva per lo stop alle dirette di Emma Marrone e Alessandra Amoroso i loro fan invece hanno capito il messaggio. L’obiettivo è quello di avere il massimo rispetto per le tante persone morte in questi giorni e chiudersi dunque in un lutto che dovrebbe essere esteso a tutta la nazione. Il Coronavirus ha messo in ginocchio il nostro paese, e tutto il resto del mondo, dunque al momento c’è da intrattenere i cittadini obbligati a rimanere a casa ma anche la solennità del rispetto per chi non ce l’ha fatta. Nei prossimi giorni però la speranza è di vedere le due tornare collegate per un lento, ma si spera graduale, ritorno alla normalità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA