Emma Marrone e Belen Rodriguez: abbraccio a sorpresa/ Foto per le Iene: web in tilt

Emma Marrone e Belen Rodriguez: la foto dell’abbraccio

La foto che tutti aspettavano da anni è finalmente arrivata! Bellissime, serene e sorridenti, Belen Rodriguez ed Emma Marrone infiammano un tranquillo martedì sera con una foto in cui si abbracciano e si lasciano andare a pose divertente. A pubblicare la foto è stata Emma che ha colto la propria presenza nella puntata delle Iene in onda questa sera per scattare una foto e dimostrare, se mai ce ne fosse ancora bisogno, di non provare alcun tipo di rancore nei confronti della showgirl argentina. Sono trascorsi anni, del resto, da quando Emma, Stefano De Martino e Belen Rodriguez infiammarono il mondo del gossip con una storia che ha appassionato per anni il pubblico.

Per chi non lo ricordasse, Emma e Stefano erano fidanzati quando il conduttore napoletano incontrò e si innamorò di Belen decidendo, così, di chiudere con la cantante salentina e iniziare una storia con la Rodriguez che ha poi sposato e con cui ha avuto il figlio Santiago. Da quel momento sono trascorsi anni: Emma e Stefano sono riusciti a costruire un nuovo rapporto avendo lavorato anche insieme ad Amici e tra i due, oggi, c’è affetto e rispetto. La Marrone, tuttavia, oggi ha sorpreso tutti condividendo la foto che vedete in apertura.

Emma e Belen insieme: il web applaude entrambe

“Ti sblocco un ricordo. Ci vediamo stasera su Italia 1 alle 21:15 per l’ultima puntata delle Iene insieme alla super Belen Rodriguez”. Con queste parole la cantante salentina ha pubblicato la foto in cui è insieme a Belen portando immediatamente a casa migliaia di like e commenti.

“Donne di lusso. Stupendo vedere questa foto di voi due insieme”, scrive qualcuno. “Emma, eri, sei e sarai sempre una signora”, aggiunge un altro. E ancora: “Emma insegnami ad non portare rancore perché sono incapace”, “Stupende”, “Semplicemente Emma è andata avanti… ha dovuto superare nella sua vita cose molto più gravi e questo rende tutto il resto molto superfluo…”.

