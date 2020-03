Emma Marrone e Fedez live streaming su Instagram/ Video: “direttamente dal balcone”

Emma Marrone in diretta su Instagram direttamente dal balcone di casa di Fedez e Chiara Ferragni. Alle 18 di oggi, martedì 17 marzo, Fedez tornerà a fare compagnia ai suoi vicini di casa e ai suoi milioni di followers con una diretta su Instagram a cui parteciperà sia la moglie Chiara Ferragni con cui ha organizzato una raccolta fondi per gli ospedali, ma soprattutto Emma Marrone che regalerà a tutte le persone che si collegheranno un vero e proprio concerto. A lanciare l’idea è stato il rapper che, su Instagram, ha lanciato un messaggio alla collega. “Emmina canti in diretta dal nostro balconcino? Ho voglia di gridare amami come la terra, la pioggia“, ha cinguettato il rapper. La Marrone, naturalmente, ha risposto immediatamente accogliendo con entusiamo l’idea di Fedez.

Emma Marrone e Fedez, live streaming su Instagram dal balcone di casa del rapper

Emma Marrone e Fedez, grazie alla tecnologia e ai social, regaleranno un momento imperdibile ai loro fans. Fedez direttamente da Milano ed Emma da Roma, si uniranno dando vita ad una diretta su Instagram che, sicuramente sarà seguita da migliaia di persone. Il rapper, insieme alla moglie Chiara Ferragni, ogni giorno, alle 18, fa partire il flash mob dal balcone della propria casa coinvolgendo tutti i suoi vicini. Oggi, però, ha deciso di fare qualcosa in più chiedendo l’intervento di Emma che si collegherà da Roma regalando ai milanesi e a tutti i followers che si collegheranno le sue canzoni. Emma e Fedez hanno organizzato tutto nei minimi dettagli e all’ora di pranzo hanno già fatto una piccola prova con la Marrone che, dopo essere entrata nella diretta di Fedez, da casa sua, ha regalato agli utenti in ascolto una versione acustica di Luci Blu. Oltre ad Amami, canzone che ha richiesto personalmente Fedez, cosa canterà la Marrone?

Emmina @MarroneEmma canti in diretta dal nostro balconcino? Ho voglia di gridare AMAMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH COME LA TERRA LA PIOGGIA L’ESTATEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! — Fedez (@Fedez) March 17, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA