Emma Marrone è fidanzata?/ In barca con un ‘biondo’ a Capri ma non è come sembra

Emma Marrone ha un nuovo fidanzato? Torna ciclicamente il gossip sulla nota cantante, ultimamente protagonista di alcuni bellissimi scatti al mare, tra amici e relax in vista dei prossimi progetti musicali. A lanciare nuove indiscrezioni sulla vita amorosa della cantante è il settimanale Gente, che mostra la Marrone in barca in compagnia di un misterioso ragazzo biondo.

Secondo il gossip la 37enne salentina potrebbe aver ritrovato l’amore nella bellissima Capri e il fortunato sarebbe proprio questo misterioso “biondo che la segue ovunque” e con il quale pare ci siano stati atteggiamenti piuttosto intimi, come un massaggio ai piedi oltre che vicinanze sospette. Ma si tratta davvero del nuovo amore della cantante o possiamo considerarlo un amico/conoscente?

Emma Marrone è fidanzata? La smentita

È proprio la rivista a chiarire infatti che voci vicine ad Emma Marrone hanno smentito che si tratti del suo fidanzato. La cantante è ancora ufficialmente single. D’altronde è stata proprio lei ad avvertire i fan che, qualora avesse trovato l’amore, l’avrebbe ammesso pubblicamente e che sarebbe stata lei la prima a farlo sapere a coloro che la seguono da anni.

“Se fossi fidanzata lo direi senza problemi”, le sue parole di qualche tempo fa. D’altronde non è la prima volta che si parla di presunto nuovo fidanzato per Emma, soprattutto d’estate. Proprio in occasione di uno degli ultimi gossip, la cantante ha voluto precisare che non avrebbe avuto problemi ad ammetterlo pubblicamente. Al momento, dunque, la concentrazione rimane tutta per la musica.

